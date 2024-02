Mülheim: Stadt bietet neuen Service an – doch Anwohner müssten tief in die Tasche greifen

Na, es war klar, dass es hierbei einen Haken gibt – und der hat es richtig in sich! Fast jeder kennt es: Wenn die Müllabfuhr kommt, müssen die Tonnen am Straßenrand stehen, heißt also, dass man vorher anpacken muss. Die Stadt Mülheim bietet jetzt einen neuen bequemen Service an.

Wer nämlich keine Lust hat oder gesundheitlich nicht in der Lage ist, die eigenen Abfalltonnen vor Ankunft der Müllabfuhr an die Straße zu stellen, kann in Mülheim bei der MEG (Mülheimer Entsorgungsgesellschaft) einen Vollservice in Anspruch nehmen. Der sieht so aus, dass die Tonnen direkt vom Standkeller oder aus dem Keller geholt, geleert und wieder zurückgebracht werden. Mit einem gewaltigen Haken…

Mülheim: Stadt bietet neuen Service an

Die Anmeldung dafür ist noch relativ einfach. Man gibt an, wie viel Liter die Mülltonne fasst, wie weit die Entfernung zum Straßenrand ist und ob die Tonnen über Stufen hochgezogen werden müssen. Einen Vollservice für die Blaue (Papier), Braune (Bio) und Grüne Tonne beantragt man direkt bei der Stadt. Die für die Gelbe Tonne (Plastik) bei der MEG. Steigungen ab zehn Prozent müssen mit einer Rampe ausgeglichen werden.

Es gibt noch eine weitere Besonderheit. Denn wenn die Mülltonnen hinter verschlossenen Türen stehen, muss man sich für eine Tresorvariante entscheiden. Bisher war es so, dass der Schlüssel zu den Mülltonnen bei der MEG war. Ab dem 1. Juli wird das System umgestellt. Es gibt dann einen Tresor und einen Zylinder, in dem der Schlüssel beim Kunden zuhause verwahrt wird. Der Mülheimer wählt zwischen einem Schlüsselsafe zum Einbau in eine Gebäudeaußenwand und einem Aufputz-Schlüsseltresor, der an der Hauswand oder an einem Zaun befestigt wird.

Anwohner müssen dafür tief in die Tasche greifen

Die MEG-Mitarbeiter können den Zylinder, wo der Haustürschlüssel aufbewahrt ist, nur durch einen „intelligenten“ Schlüssel zwischen 6 und 16 Uhr öffnen. Doch das kostet! Für die Montage und den Tresor kassiert die MEG eine Summe von 595 Euro. Für den Zylinder werden dann nochmal pro Quartal (alle drei Monate) 29,85 Euro fällig. Und das sorgt für Ärger! Auf Facebook machen Anwohner aus Mülheimer ihrem Ärger Luft.

So schreibt einer: „Ich halte beide Tresor-Varianten nicht für sicher!“ Ein anderer Mann pflichtet ihm bei, schreibt: „Tatsächlich würde ich keinen der beiden nehmen. Der Preis ist mir eindeutig zu hoch. Und wenn man die Tonnen gar nicht mehr aus dem Keller holen kann, findet man bestimmt einen ebenerdigen Platz oder nette Nachbarn.“ Es bleibt abzuwarten, wie der neue Vollservice in Mülheim ankommt…