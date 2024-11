Mülheim: Grausame Bluttat an Halloween – Tochter findet tote Mutter

Es klang wie ein böser Halloween-Anruf, als die Polizei aus Essen den Fall entgegennahm, doch schnell stellte sich heraus: Es war wohl ein schreckliches Familiendrama in Mülheim.

Ausgerechnet in der Halloween-Nacht kam es am Donnerstag (31. Oktober) in Mülheim zu einer grausamen Bluttat. Die Polizei musste nicht nur einen Todesfall feststellen, der nach Angaben der Ordnungshüter aus NRW durch „massive Gewalteinwirkung“ verursacht wurde, sondern auch den Sohn festnehmen. Aber eines nach dem anderen.

Mülheim: Tochter findet Mutter tot auf

Was war passiert? Das Familiendrama ereignete sich in Mülheim an der Ruhr, dort fand eine Tochter ihre 66-jährige Mutter leblos auf. Sie rief sofort die Essener Polizei und einen Notarzt. Doch der Sanitäter konnte nur noch den Tod der Mutter feststellen.

Prompt wurden die Ermittlungen am Nachmittag unter Leitung der Duisburger Staatsanwaltschaft aufgenommen. Nach Worten von Polizeisprecher Thomas Weise sammelten die Fahnder „bis in die Nacht hinein Spuren“, um die Hintergründe der Tat aufzuklären, wie gegenüber „DER WESTEN“ betont wurde.

Sohn festgenommen – Ermittlungen laufen

Ein Tatverdächtiger wurde ebenfalls bereits festgenommen – es handelt sich um den Sohn der Getöteten, einen 36-jährigen Mann. Die Polizisten konnten ihn noch im Haus der Verstorbenen antreffen. Es besteht also der schreckliche Verdacht, dass er seine eigene Mutter umgebracht haben könnte. Weiter prüfen die Zuständigen aus Essen derzeit, ob der Sohn in einer psychischen Ausnahmesituation gehandelt habe.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Polizei aus Essen schnell den Fall lösen und die Familie um die getötete Mutter in Ruhe trauern kann.