Mülheim: Schwerer Verkehrsunfall! Mehrere Verletzte++ Person muss reanimiert werden

Schrecklicher Verkehrsunfall in Mülheim!

In Mülheim hat sich am Donnerstagabend (7. März) ein schlimmer Unfall ereignet. Wie die Polizei Essen/Mülheim gegenüber DER WESTEN bestätigte, wurden dabei mehrere Personen zum Teil schwerstverletzt.

Mülheim: Unfallhergang noch nicht geklärt

Eine Person musste reanimiert werden. Zum Unfallhergang konnte die Polizei gegenüber DER WESTEN keine Angaben machen.

Schwerer Unfall in Mülheim! Foto: WTVnews

Der Unfall geschah in Höhe der Autobahn A40. In einem der beteiligten Fahrzeuge befand sich eine Familie mit einem Kind. Die Eltern mussten von den Einsatzkräften mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät aus dem PKW befreit werden. Das 10-jährige Kind wurde nicht eingeklemmt. Alle Insassen wurden mit Rettungswagen unter Notarztbegleitung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Sieben Rettungswagen waren in Mülheim im Einsatz

Auch im zweiten PKW saßen zwei Personen, die ebenfalls schwer verletzt wurden. Auch sie wurden mit Rettungswagen und Notarzt ins Sankt Marien Hospital nach Mülheim gebracht. Die Feuerwehr erhöhte frühzeitig das Einsatzstichwort, um sicherzustellen, dass genügend Rettungsmittel vor Ort waren, um eine geeignete Patientenversorgung zu gewährleisten.

Es war der Rüstzug der Feuerwehr , unterstützt von sieben Rettungswagen, sechs Notärzten und der Notfallseelsorge an der Unfallstelle im Einsatz. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

