Edeka in Mülheim: Preis-Schock beim Gemüse – „Grenzt an Wucher“

Seien es die gestiegenen Energiekosten, versteckte Preiserhöhungen durch Mogelpackungen, die angespannte internationale politische Lage und der Arbeitskräftemangel: Gründe für die gestiegenen Lebensmittelkosten gibt es reichlich. Kunden von Edeka, Lidl und Co. äußerten in der letzten Zeit immer häufiger ihren Unmut über die teilweise immens angestiegenen Kosten.

Nun sorgte ein Preisschild bei einem Edeka in Mülheim für Diskussion. Eine Userin teilte auf Facebook den Preis eines ganz bestimmten Lebensmittels.

Edeka in Mülheim sorgt für Diskussion bei Kunden

Ursache für die Diskussion, die in einer Facebook-Gruppe geführt wurde, war der Preis des Blumenkohls. Für stolze 5,99 Euro das Stück ging das Gemüse bei einem Edeka in Mülheim über das Kassenband. Viel zu viel, wie einige Kunden finden. Doch woran liegt der hohe Preis eigentlich?

Die Hauptursache liegt darin, dass Blumenkohl gerade keine Saison hat. In Wintermonaten stammt der frische Blumenkohl nicht von unseren heimischen Feldern, sondern muss importiert werden. Zudem wird durch die die gestiegenen Energiekosten der Anbau von Gemüse in Treibhäusern deutlich teurer. Daraus resultiert dann wiederum eine Kombination aus begrenztem Angebot und höheren Produktionskosten, was den Preis des Endproduktes so in die Höhe schießen lässt.

Das Bild eines Blumenkohlpreisschildes eines Edeka-Marktes in Mülheim sorgt für Diskussion. Foto: Privat

Überzogen oder Verständnis?

Der hohe Preis hat bei den Edeka-Kunden zu Diskussionen geführt. Die meisten sind der Meinung, dass es Blumenkohl jedes Jahr zu Weihnachten gibt und bislang noch nie so teuer war. Viele empfinden den Preis als überzogen und unverschämt. Einige Mülheimer verrieten ihren persönlichen Geheimtipp: Im türkischen Supermarkt sei der Blumenkohl viel billiger als bei Edeka, Lidl und Co. Viele würden auch zur Tiefkühlvariante greifen, da diese ebenfalls günstiger sei. Ein Kunde brachte die Meinung vieler auf den Punkt: „Das grenzt an Wucher und ist eine Frechheit“, schrieb er.

Die Gründe für den Preisanstieg bei Gemüse sind vielfältig. Neben der Saison und den Importen bestimmen aber auch Angebot und Nachfrage den Preis. So ist der Edeka in Mülheim nicht der einzige Supermarkt, der im Winter bestimmte Gemüsesorten teurer verkauft als im Sommer. Erst im Frühjahr ist der Blumenkohl aus deutscher Produktion wieder verfügbar und wird günstiger verkauft. Dennoch ist so mancher Mülheimer schockiert über den Preis von fast sechs Euro für einen Blumenkohlkopf.