Mann verirrt sich auf A40 in Mülheim – er gerät ausgerechnet in eine Verfolgungsjagd

Schlimmes Unglück auf der A40 in Mülheim! Ein Mann hat sich auf die Autobahn verirrt – und ist ausgerechnet in eine Verfolgungsjagd geraten.

Am Donnerstagabend (2. Januar) flüchtete ein 19-Jähriger vor einer Verkehrskontrolle mit einem BMW – die Verfolgungsjagd begann! Auf der A40 in Mülheim krachte er dann mit einem Fußgänger und weiteren Fahrzeugen zusammen. Kurz nach Verlassen der Autobahn gelang es der Polizei, den 19-Jährigen und seinen 17-jährigen Beifahrer zu stellen.

A40 in Mülheim: BMW rammt Fahrzeuge und Fußgänger

Gegen 18 Uhr am besagten Tag wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Mülheim an der Ruhr einen BMW-Fahrer anhalten. Der Grund: Er nutzte die Busspur am Hauptbahnhof. Als die Beamten den Fahrer zum Anhalten aufforderte, flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit vor den Polizisten über die Essener Straße.

An der Anschlussstelle Mülheim-Heißen fuhr der BMW auf die A40. Bei dem Versuch über den Standstreifen an dem zähfließenden Verkehr vorbeizukommen, touchierte der BMW vor der Abfahrt Mülheim-Heimaterde zwei Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen. Bei dem Unfall wurde ebenfalls ein 25-jähriger Fußgänger angefahren. Dieser hatte sich nach Angaben der Polizei scheinbar auf die Autobahn verirrt. Der 25-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

An einer Tankstelle war die Verfolgungsjagd zu Ende

Doch die Unfälle ließen den BMW-Fahrer kalt und er setzte seine Verfolgungsjagd fort. Er verließ die Autobahn an der Abfahrt Heimaterde. Auf Höhe einer Tankstelle am Humboldtring verließen der Fahrer und Beifahrer schlagartig das Auto und versuchten zu Fuß zu flüchten – doch das gelang ihnen nicht. Die beiden Essener wurden von der Polizei geschnappt und festgenommen.

Schnell war klar: Der 19-Jährige hatte keinen Führerschein, das Fahrzeug war nicht angemeldet und die Kennzeichen gehörten nicht zu dem BMW. Der junge Essener muss sich jetzt unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung bei Verkehrsunfall, der Verkehrsunfallflucht, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis, dem Führen eines Kraftfahrzeugs ohne Pflichtversicherung und wegen Kennzeichenmissbrauchs verantworten.