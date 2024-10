Zoom Gelsenkirchen mit wichtiger Warnung an Besucher – „Können verstörend wirken“

Der Zoom Gelsenkirchen erfreut tagtäglich die Massen. Besucher können hier durch Alaska, Afrika und Asien schlendern und dabei rund 900 Tiere bestaunen. Nun hat sich der Zoo etwas ganz besonderes ausgedacht – und spricht eine Warnung aus. Denn diese schaurig-schöne Aktion hat es in sich.

+++Zoom Gelsenkirchen: Irre Szenen im Gehege – Pfleger greifen zu drastischen Mitteln+++

Bald ist Halloween! Und so hat sich die Zoom Erlebniswelt eine besondere Aktion einfallen lassen – passend zum gruseligen Feiertag.

Zoom Gelsenkirchen mit Halloween-Aktion

Am 31. Oktober und 1. November lädt die Erlebniswelt zu einer Halloween-Aktion ein. Von 18:00 bis 22:00 Uhr erleben die Besucher zahlreiche Spukgestalten in besonderer Kulisse – Gänsehaut garantiert! Der Zoom Gelsenkirchen öffnet die über vier Kilometer langen Rundwege durch Teile der Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien. Die Wege sind „gesäumt von furchteinflößenden Gestalten, zauberhaften Illuminationen und schaurigen Dekorationen“, wie der Zoo in einem Instagram-Post mitteilt.

+++Zoom Gelsenkirchen: Was hinter den Kulissen passiert, lässt Besucher ausrasten!+++

Die über 20 Gruselkulissen werden durch unheimliche Stelzenläufer und über 40 Spukgestalten ergänzt, die Angst und Bange machen. Weitere Highlights sind die spektakuläre Feuershow im Eingangsbereich oder die rasante Eisschollenfahrt im Ice Adventure.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Warnung an Besucher: „Effekte können verstörend wirken“

Das Halloween-Erlebnis im Zoom Gelsenkirchen ist für Kinder ab sechs Jahren freigegeben. Doch der Zoo spricht eine Warnung aus: „Stroboskopische Effekte können verstörend wirken“. Daher wird auch die Mitnahme von Hunden nicht empfohlen.

Mehr News:

Tickets können ab jetzt im Internet gekauft werden. Doch Achtung: Die Anzahl der Tickets ist begrenzt und normale Dauer-, Jahres- und Tageskarten haben keine Gültigkeit für das Halloween-Erlebnis!