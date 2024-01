Zoom Gelsenkirchen mit bewegender Nachricht: Tierfreunde total aufgewühlt – „Werden dich vermissen“

Neuer Bewohner im Zoom Gelsenkirchen! Der Zoo gehört zu den beliebtesten seiner Art im Ruhrgebiet, lockt täglich Tausende Besucher an. Jetzt gibt es eine neue Attraktion zu beobachten – Rentierbulle Svensson ist da. Der Hirsch ist mit seinen neun Monaten noch nicht ausgewachsen, wird zunächst hinter den Kulissen bleiben.

Dass es erstmal für die Besucher nicht zu sehen ist, ist völlig normal. Wie das Social-Media-Team des Zoom Gelsenkirchen erklärt, müssen die Zoo-Neuzugänge erstmal in Quarantäne bleiben – damit mögliche Ansteckungen für die Herde ausgeschlossen werden.

Zoom Gelsenkirchen mit bewegender Nachricht

Viele Fans freuen sich über den neuen Bewohner. Es gibt aber auch einige, die ziemlich aufgewühlt reagieren. Der Grund: Der Rentierbulle kam aus dem Zoo Osnabrück nach Gelsenkirchen. So schreibt einer: „Alles Gute, Svensson! Wir werden dich in Osnabrück vermissen. Aber in Gelsenkirchen geht es dir bestimmt gut.“

Eine andere Zoo-Freundin fragt: „Was ist denn mit Gandalf, dem alten großen ‚Chefrentier‘, passiert?“ Die traurige Antwort des Zoom Gelsenkirchen: „Gandalf musste leider letztes Jahr krankheitsbedingt euthanisiert werden.“ Sobald die Quarantäne vorbei ist, wird Svensson die vier Rentierweibchen kennenlernen und als Zuchthirsch mit ihnen zusammenleben.

Tierfreunde total aufgewühlt

Hier weitere ausgewählte Fragen und Kommentare, die ausdrücken, wie aufgewühlt einige sind:

„Etwas sehr kahler Raum, oder?“

„Er ist noch völlig durcheinander!“

„Deko ist da nicht angebracht, aber Heu oder Stroh sind schön.“

Fun-Fact: Rentiere sind die einzigen Vertreter der Hirsche, bei denen auch die Weibchen ein Geweih tragen, wobei die Geweihe der Männchen wesentlich größer sind. Männliche Rentiere verlieren ihr Geweih nach der Paarungszeit im Winter.

Sie nutzen es, um zu kämpfen und um den Weibchen zu imponieren. Weibliche Rentiere werfen ihr Geweih meist erst im Frühjahr ab, um im Winter beispielsweise Futterstellen gegen Artgenossen zu verteidigen.