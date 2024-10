Zoom Gelsenkirchen: Unheimliche Gestalt im Gehege – Tiere flippen aus

Ungewohnte Szenen in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen! Der Zoo im Ruhrgebiet hat auf Herbst umgestellt und möchte zu Halloween ein bisschen Grusel-Stimmung verbreiten.

Besonders in einem Gehege geht es hoch her. Eine Aktion der Tierpfleger in der Zoom Gelsenkirchen sorgt dort für richtig Wirbel.

Zoom Gelsenkirchen: Wilde Szenen im Gehege der Zwergotter

Nicht nur die Besucher der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen sollen etwas geboten bekommen, auch für die Tiere lassen sich die Mitarbeiter des Zoos immer wieder neue Dinge einfallen.

Passend zu Halloween wurde am Donnerstag (31. Oktober) eine gruselige Überraschung im Gehege der Asiatischen Zwergotter platziert. Bei Instagram geben die Verantwortlichen einen Einblick in ihre Arbeit.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Die Asiatischen Zwergotter im ELE Tropenparadies haben heute ein tolles Enrichment in Halloween-Optik erhalten“, heißt es in dem Beitrag. Dazu gibt es ein kurzes Video, das eine Geister-Puppe zeigt, die im Gehege viel Aufmerksamkeit bekommt. Außerdem haben die Zoom-Angestellten ein Schild mit der Aufschrift „Happy Halloween“ in die Räumlichkeiten der Zwergotter gestellt.

+++ Zoom Gelsenkirchen: Was hinter den Kulissen passiert, lässt Besucher ausrasten! +++

Zoom Gelsenkirchen macht Tiere und Besucher glücklichen

„Zwergotter besitzen auch im adulten Alter noch einen großen Spieltrieb. Sie lieben bewegliche Objekte und beschäftigen sich daher sehr gerne mit dem Geist“, kommentiert die Zoom Erlebniswelt die Szenen aus dem Zwergotter-Gehege.

Mehr aktuelle Themen:

Und auch Tierfreunde haben Spaß an dem Ganzen. „Das ist ja toll“, findet eine Tierfreundin. „Das ist ein Spaß für die beiden“, kommentiert eine weitere auf Facebook. Bleibt zu hoffen, dass die Geister-Puppe den Tieren noch einige Tage in ihrem Gehege erhalten bleibt, auch wenn Halloween schon ab Freitag (1. November) schon wieder vorbei ist.