Zoom Gelsenkirchen: Horror-Schock am Abend! Besuchern läuft es kalt den Rücken runter

Bald wird es richtig gruselig im Zoom Gelsenkirchen! Der Zoo gehört zu den beliebtesten seiner Art in ganz NRW. Und schon bald steht mit Halloween das nächste beliebte Ereignis an. Wieso also nicht einfach beides kombinieren? Tatsächlich lädt der Zoom Gelsenkirchen am 30. und 31. Oktober zur Halloween-Party ein!

Auf Facebook kündigt das Social-Media-Team an, dass „zahlreiche düstere Gestalten durch den Zoo“ wandern. Und weiter: „Nebelschwaden ziehen auf und die zauberhaften Illuminationen und authentisch inszenierten Gruselkulissen sorgen für Gänsehaut.“

Zoom Gelsenkirchen: Horror-Schock am Abend!

Das Grusel-Spektakel beginnt jeweils um 18 Uhr, geht bis 22 Uhr. Dabei will der Zoo einen „Gruselweg“ errichten, der vier Kilometer lang ist – und „begleitet von hämischem Lachen und Wolfsgeheul“ sein wird. Feuer-Fans können sich freuen, denn im Eingangsbereich steigt eine „spektakuläre Feuershow“.

Doch Familien mit kleinen Kindern sollten Obacht walten lassen. Der Zoo selbst schreibt, dass die Horror-Veranstaltung für Kinder ab sechs Jahren geeignet sei. Kita-Kinder sollten also lieber zuhause bleiben, wenn sie (und ihre Eltern) ruhige Nächte haben wollen. Auch Hunde sollten nicht mitgenommen werden, das zumindest empfiehlt der Zoo.

Besuchern läuft es kalt den Rücken runter

Tatsächlich freuen sich die Fans des Zoom Gelsenkirchen auf das Halloween-Event. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ich habe dieses außergewöhnliche Spektakel bereits dreimal miterlebt und kann nur sagen: Gruseln ist gar kein Ausdruck! Geht hin, genießt es, es macht riesigen Spaß!“

„Wie geil ist das denn?!“

„Das wäre definitiv was für uns, keine Frage!“

Na, dann kann ja die Vorfreude aufs Gruseln beginnen…