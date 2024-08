Zoom Gelsenkirchen teilt Video – diese Aufnahmen lassen Besucher ausrasten

Die meisten Zoo-Fans haben ihre Lieblingstiere, denen sie immer einen Besuch abstatten. Groß ist dementsprechend die Trauer, wenn ein Publikumsliebling den Tierpark verlässt oder gar verstirbt. Doch auch andere Ereignisse lassen die Emotionen hochkochen – so wie jetzt im Zoom Gelsenkirchen.

+++ Zoom Gelsenkirchen: Schock-Szenen im Gehege – Pfleger müssen sofort reagieren +++

Auf Social Media hat der Zoom Gelsenkirchen am Donnerstag (1. August) ein Video geteilt, das die Blicke auf sich zieht und bereits zu zahlreichen Kommentaren geführt hat. Zu sehen sind ein Lkw, ein Gabelstapler, eine mächtige Metallkiste – und das alles in der Nacht. Was ist da los? Musste in der Dunkelheit ein Tier den Zoo verlassen?

Zoom Gelsenkirchen: Video zeigt Lkw in der Nacht

Nein, im Gegenteil. Nach langer Reise hat ein Neuankömmling den Zoom Gelsenkirchen erreicht. Das Flusspferdweibchen Rupia hat am späten Mittwochabend (31. Juli) seine neue Heimat bezogen. Nach ihrem Umzug aus dem Zoo Kopenhagen ist Rupia nun ein Teil der tierischen Gemeinschaft in Gelsenkirchen und sorgt für frischen Wind im „ELE Dschungel Abenteuer“.

+++ Zoom Gelsenkirchen: Besonderer Einsatz im Gehege – mit diesen Szenen hat niemand gerechnet +++

Die Ankunft der dreijährigen Rupia war das Ergebnis sorgfältiger Vorbereitung und Kooperation zwischen den Zoos. „Das Weibchen heißt Rupia und ist am 4.4. drei Jahre alt geworden“, berichten die Verantwortlichen des Zoom Gelsenkirchen. Das junge Flusspferd stammt aus einer Gruppe mit fünf weiteren Artgenossen im Zoo Kopenhagen in Dänemark. Rupia wird von ihren bisherigen Tierpflegern als neugierig und umgänglich beschrieben.

Flusspferd Rupia bleibt noch in Quarantäne

Das Training in den Wochen vor dem Transport zahlte sich aus. Rupia lief bei der Abreise in Kopenhagen direkt in die Kiste hinein, die wiederum auf einen Lkw geladen wurde. Rupia traf wohlbehalten im Zoom Gelsenkirchen ein und zeigte sich gleich von ihrer abenteuerlustigen Seite, wie auf dem geteilten Video zu sehen ist. Sofort erkundete sie ihr neues Zuhause.

Mehr News:

Bevor sie allerdings vollends in die Gemeinschaft der Gelsenkirchener Flusspferde Ernie und Asita aufgenommen wird, muss Rupia im Innenbereich eine Quarantänezeit ableisten. Ernie und Asita sind unterdessen in der Außenanlage zu sehen. Die Fans des Zoom Gelsenkirchen sind jedenfalls ganz aus dem Häuschen. „Ein hübsches Mädel“, schreibt eine Besucherin. Und eine andere: “ Schön, dass Du da bist. Bitte bleib ganz lange bei uns und fühle Dich wohl im Ruhrgebiet.“ Das ist nur einer von vielen Willkommensgrüßen. Eine weitere Frau – offenbar ein Flusspferd-Fans – stellt direkt klar: „Da gehen wir wohl doch an meinem Geburtstag in die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen“.