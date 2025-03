Zoom Gelsenkirchen: Überraschung im Gehege! Es passierte gleich 12 Mal

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen zählt zu den beliebtesten Zoos in NRW. Besucher können an 365 Tagen im Jahr eine Reise durch die Erlebniswelten Alaska, Afrika und Asien erleben. Dabei treffen sie auf rund 900 Tiere von 100 Arten.

Neben den großen, imposanten Tieren wie der Rotschildgiraffe, den Löwen und den Amurtigern gibt es aber auch viele Vierbeiner zum Anfassen. So können Besucher im Streichelzoo den direkten Kontakt zu zahmen Haustieren aufnehmen. Und da gab es nun Zuwachs. Der Zoo in NRW hatte nämlich einen wahren Babyboom bei den Zwergziegen.

Nachwuchs in der Zoom Erlebniswelt

Bereits vor wenigen Tagen verkündete die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen via Facebook den Nachwuchs. Nun gibt der Zoo ein ausführliches Update. „Seit Samstag haben unsere Zwergziegen ordentlich Nachwuchs bekommen – ganze 12 kleine Zicklein sind auf die Welt gekommen“, schreibt der Tierpark und fügt stolz hinzu: „Darunter dreimal Zwillinge und zweimal Drillinge – ein echtes Rekordjahr!“ Bei zwei weiteren Ziegen warten sie zurzeit noch auf Nachwuchs.

+++Zoo in NRW muss Tiere abgeben – im Gehege ist nichts mehr, wie es war+++

Zusammen mit der jungen Moorschnucke Xenia machen sie bereits den Streichelzoo unsicher. Doch wie heißen die ganzen Jungen? Das verrät der Zoo natürlich auch direkt. So hören die Kleinen auf die Namen Lio, Rolli, Pepper, Penny, Lucky, Freckles, Patch, Emma, Pongo, Pedita, Onkel Waldo und Tante Adele. „Kommen euch die Namen bekannt vor? Bei so viel Action und Herumgewusel passte es natürlich gut, dass die bekannten 101 Dalmatiner als Namensgeber herangezogen wurden“, schreibt die Erlebniswelt weiter.

Mehr Themen:

Die Zicklein können ab sofort von den Besuchern bestaunt werden. „Stundenweise flitzen die kleinen Ziegen durch den Streichelzoo, springen vergnügt umher und erkunden neugierig die Steine und die Holzwippe“, gibt der Zoo bekannt. Zwischendurch gönnen sich die Kleinen aber auch mal eine Pause im Stall.