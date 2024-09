Veltins-Arena: Nach Taylor Swift und Rammstein – Gewissheit um Mega-Event auf Schalke

In den vergangenen Wochen haben Deutschland, Europa und die Welt immer wieder auf die Veltins-Arena Gelsenkirchen geschaut. Denn in Sachen Events ging es dort Schlag auf Schlag: erst die Spiele der Fußball-Europameisterschaft, dann die sensationellen Shows von Taylor Swift – und direkt danach Rammstein mit ihrem Pyro-Spektakel (>>> hier mehr dazu).

Doch jetzt steht in der Veltins-Arena Gelsenkirchen schon wieder ein Mega-Event in den Startlöchern. Und wieder richtet Europa den Blick nach Schalke.

Denn am Sonntag, 22. September, macht die European League of Football (ELF) mitten im Ruhrgebiet Station. In der Veltins-Arena Gelsenkirchen stehen sich dann die Teams der „Vienna Vikings“ und von „Rhein Fire“ im Championship Game 2024 gegenüber. Was für ein Kracher!

Am Samstag (7. September) führte Quarterback Ben Holmes die „Wikinger“ in der Wiener Generali-Arena mit sechs Touchdowns (fünf Pässe, ein Lauf) zum Sieg über die Paris Musketeers. Einen Tag später schnappte sich Rhein Fire den zweiten Platz im Finale. Allerdings mussten Quarterback Jadrian Clark und Co. lange zittern, denn Stuttgart Surge war zunächst das bessere Team und führte bis in das letzte Viertel hinein. Kurz vor Schluss holte sich Rhein Fire mit 29:23 den Sieg.

„Rekordspiel in der Geschichte der ELF“

Jetzt herrscht also Gewissheit! Die Vienna Vikings und Titelverteidiger Rhein Fire stehen sich am 22. September im Championship Game 2024 in der Veltins-Arena Gelsenkirchen des Fußball-Traditionsklubs FC Schalke 04 gegenüber. Kickoff ist um 15.30 Uhr. Mehr als 35.000 Tickets sind schon verkauft, in die Arena passen gut 62.000 Menschen – es gibt also noch Tickets.

Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football, verspricht: „Die Semi-Finals waren schon sensationell, zwei spannende Spiele mit großartiger Atmosphäre – und das werden wir in der Veltins-Arena Gelsenkirchen noch einmal toppen. Es wird das Rekordspiel in der Geschichte der ELF und eine Football-Party, die niemand verpassen sollte, der diesen Sport liebt.“‌‌‌

Patrick Esume, Commissioner der ELF, heizt den Fans schon mal ein: „Das Spiel ist völlig offen, da gibt es keinen Favoriten. Ich erwarte ein enges Duell auf hohem Niveau, die Tagesform wird wohl entscheidend sein – und wer seine Nerven vor einer großen Kulisse besser im Griff hat. Die Vikings sind in diesem Jahr ungeschlagen, Rhein Fire musste erst eine Niederlage hinnehmen. Das wird eine heiße Kiste.“