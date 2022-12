Tierheim Gelsenkirchen nimmt zwei Problemfälle auf – dann geschieht ein Wunder

Mit Problemfällen kennt sich das Tierheim Gelsenkirchen wohl aus. Immerhin landen hier nicht selten schwierige Tiere, mit denen die Besitzer nicht mehr klarkamen. Oder besonders kranke Tiere, deren Tierarztkosten der Besitzer nicht mehr stemmen konnte.

Und auch die zwei Kater Pablo und Kuro sind solche Problemfälle. Die beiden leben im Tierheim Gelsenkirchen und sind FIV-Positiv – sie haben also das Felines Immundefizienzsyndrom. Oder umgangssprachlich: Katzen-AIDS. Die Krankheit ähnelt der Erkrankung AIDS beim Menschen sehr stark. Das FIV-Virus kann im Speichel und im Blut der Katze nachgewiesen werden. Eine Ansteckung erfolgt meist über den Speichel von infizierten Katzen. Dies geschieht vor allem draußen bei Kämpfen um das Revier, bei denen sich die Katzen beißen und so mit dem Speichel der anderen Katze in Berührung kommen.

Tierheim Gelsenkirchen: Koru und Pablo auf der Suche nach einem Zuhause

Katzen mit dieser Krankheit müssen aufgrund der Ansteckungsgefahr häufig ihr ganzes Leben lang isoliert leben. Umso größer ist das Wunder, dass sich Pablo und Kuro im Tierheim Gelsenkirchen gefunden haben! Da beide unter der Krankheit leiden, können sie miteinander leben. Dabei hatte Pablo zunächst gar kein Interesse an einer „Freundschaft“ mit Kuro, spielt viel lieber mit Menschen. Doch Kuro ließ nicht locker – und siehe da: Heute sind die zwei unzertrennlich!

Und deswegen werden Koru und Pablo auch nur im Doppelpack vermittelt. Auf der Facebook-Seite von „Tiere suchen ein Zuhause“ wird jetzt nach einem passenden Plätzchen für die beiden Kater gesucht. „Zu zweit ist besser als alleine! Alles wird geteilt. Futter, Schlafplatz und hoffentlich auch bald der Dosenöffner-Mensch, bei dem die beiden Kollegen einziehen wollen. Denn mit einem Zuhause hat es 2022 für die beiden Pechvögel nicht geklappt!“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Bleibt nur zu hoffen, dass es für Kuro und Pablo in Sachen neues Zuhause 2023 besser läuft.