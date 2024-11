RTL dreht neue Serie in Gelsenkirchen – ausgerechnet HIER!

Hollywood-Glamour in Gelsenkirchen? Das kann sich wohl kaum jemand vorstellen. Doch tatsächlich scheinen die Verantwortlichen bei RTL das anders zu sehen.

Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet, wird in Gelsenkirchen schon bald die deutsche Version einer regelrechten Hit-Serie gedreht. Besonders skurril: Die Dreharbeiten werden ausgerechnet in einem Problemviertel im Stadtteil Bismarck stattfinden.

Gelsenkirchen: Dreharbeiten für RTL-Serie starten in dieser Woche

Schon am Freitag (8. November) geht es in der Pottstadt nicht mehr nur um Fußball. Ab sofort wird man die Stadt auch mit der deutschen Version der Erfolgsserie „Euphoria“ in Verbindung bringen können. Für die Adaption „Euphorie“, die von dem Kölner Sender RTL produziert wird, filmt man an diesem Tag von 15 bis 0 Uhr ausgerechnet im problematischen Teil von Gelsenkirchen-Bismarck.

Schauplatz der Dreharbeiten sind nämlich die Robergstraße sowie der Almanshof. Anwohner müssen laut WAZ mit zeitweise Sperrungen und Haltverboten rechnen, die Dreharbeiten wurden von der Stadt genehmigt. „Wir haben eine typische Ruhrgebietskulisse gesucht“, erklärt eine Mitarbeiterin der Produktion die Wahl.

Gelsenkirchen: Auch in diesen Ruhrpott-Städten wird gedreht

In Bismarck sind noch viele Häuser im Stile des Gelsenkirchener Barocks zu finden, sind demnach reich verziert, aber auch stark sanierungsbedürftig. Doch auch in Duisburg und Köln wird noch für „Euphorie“ gedreht.

Ob die Dreharbeiten zu der RTL-Serie, bei der es um das problematische Erwachsenwerden von Jugendlichen geht, den Ärger der Gelsenkirchener über das Problemviertel in Bismarck vergessen lassen, ist fraglich. Worüber sich die Anwohner in letzter Zeit immer wieder beschwerten, kannst du im ganzen Artikel der WAZ lesen.