Rewe in Gelsenkirchen: Kundin öffnet Dose – dann wird’s abartig! „Schaut euch das an“

Für diese Kundin hat sich der Gang in eine Gelsenkirchener Rewe-Filiale wahrlich nicht gelohnt. Die Supermarkt-Besucherin wollte nichts ahnend Zutaten für ihr Gericht „Chili sin Carne“ besorgen und musste später mit einem Würgereiz feststellen, dass ihr der Appetit ordentlich vergangen war.

Was war nur passiert, dass die Rewe-Kundin sich sogar ein Herz fasste und ihr Supermarkt-Erlebnis aus Gelsenkirchen ins Netz stellte?

Rewe in Gelsenkirchen: Kundin öffnet Dose – Ekelalarm!

Ganz einfach: In der Packung oder in diesem Fall in der Dose Kidneybohnen war nicht das drin, was man erwarten würde. Bei X (vormals Twitter) teilt die Kundin Fotos vom wahren Inhalt ihrer Errungenschaft. Zu sehen ist nichts weiter als eine matschige Dosenfüllung, die mit Kidneybohnen nichts zu tun hat.

„#schicetag. Der Tag war ja nicht scheiße genug. Guckt euch das an. Gerade bei Rewe gekauft, sollten eigentlich ins Chili sin Carne. #Ekelalarm“, kommentiert die Kundin ihre Bilder. „Die müssen das zurücknehmen und den Hersteller informieren“, schreibt daraufhin ein anderer User.

Nach einiger Zeit folgt bei X ein Update zu dem Fall. Die Rewe-Kundin hat offenbar dieselbe Idee gehabt und sich noch mal bei Rewe blicken lassen. Sie fügt hinzu: „Update: War gerade im Rewe und hab die Ekelfotos gezeigt. Sie fanden es sehr eklig, aber mehr Reaktion kam nicht. Ich muss dazu sagen, es ging mir nicht um 0,79€.“

Anhand der Fotos lässt sich in diesem Fall nicht eindeutig sagen, ob in dem Gelsenkirchener Rewe-Markt nun tatsächlich unwissentlich diese Ekel-Dose verkauft wurde oder ob es sich schlichtweg um eine Fake-Meldung handelt. So oder so: Genießbar ist der Inhalt definitiv nicht!