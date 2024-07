Rammstein in Gelsenkirchen: Hoffnungen begraben – Fans kassieren bittere Abfuhr

Der Ausnahmezustand in Gelsenkirchen geht weiter. Nach den drei Konzerten des US-Superstars Taylor Swift kommt nun Rammstein in die Veltins-Arena.

Zwischen dem 26. Juli und 31. Juli spielt die Band um den umstrittenen Sänger Till Lindemann fünf Konzerte auf Schalke. Rund um die Shows in Gelsenkirchen haben Fans die letzte Chance auf ein spezielles Angebot.

++ Rammstein-Fans kommen nach Gelsenkirchen – „Swifties“ können sich Schmunzeln nicht verkneifen ++

Rammstein in Gelsenkirchen: Absage an Fans

Prag, Athen, Barcelona und Kopenhagen. Gelsenkirchen reiht sich mal wieder in eine Liste klangvoller Orte ein. Nach der „Eras Tour“ von Taylor Swift ist es dieses Mal die Stadion-Tour von Rammstein. Fans der Band hatten im Vorfeld dafür plädiert, dass die Ruhrpott-Stadt wie zuletzt bei Taylor Swift („Swiftkirchen“) umbenannt werden solle. „Bad Rammstein“ oder „Rammkirchen“ waren etwa die Vorschläge.

Martin Schulmann machte diesen Vorschlägen allerdings eine Absage. Eine Umbenennung stehe nicht zur Diskussion, sagte Gelsenkirchens Stadtsprecher gegenüber der „WAZ„. „Das ist ein ganz normales Konzert für uns, so wie bei Ed Sheeran oder den Rolling Stones“, so Schulmann zur Begründung.

Letzte Gelegenheit für Rammstein-Fans in Gelsenkirchen

Keine Selfie-Spots, kein Rammstein-Markt am Heinrich-König-Platz und auch kein Stein im „Gelsenkirchen Walk of Fame“. Auf etwas Außergewöhnliches können sich die Fans der international erfolgreichen Band allerdings doch freuen. So ist Gelsenkirchen eine der wenigen ausgewählten Städte, in denen während der Konzerte ein Pop-up-Store eröffnet – und gleichzeitig auch die letzte. Nach dem Halt an der Ückendorfer Str. 1 ist Schluss mit dem exklusiven Verkauf der Fan-Produkte.

Bei der Stadion-Tour tritt Rammstein das erste Mal nach den schweren Missbrauchs-Vorwürfen gegen Till Lindemann auf. Der Sänger hatte alle Vorwürfe bestritten. Gerichtliche Verfahren sind mangels Beweisen eingestellt worden. Schlagzeuger Christoph Schneider hatte sich dazu mit emotionalen Worten geäußert. Mehr dazu hier >>>