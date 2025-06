Lotto-Spielerin aus Gelsenkirchen kann ihr Glück kaum fassen – doch der Mega-Gewinn ist direkt futsch

Für viele Menschen ist der Gedanke an einen Lotto-Gewinn ein Traum, der unerreichbar scheint. Woche für Woche fiebern Spieler den Ziehungen entgegen, in der Hoffnung, dass ihre Zahlen das große Glück bringen. Ein Gewinn würde oftmals Lebensträume erfüllen oder finanzielle Sorgen beenden.

Doch genau dieses Glücksgefühl nutzen skrupellose Betrüger aus, um ihre Opfer zu täuschen. So wird aus der vermeintlichen Freude über den Lotto-Jackpot schnell ein Albtraum, wie ein aktueller Fall aus Gelsenkirchen zeigt.

Vermeintlicher Lotto-Gewinn in Gelsenkirchen

Eine 85-jährige Frau aus Gelsenkirchen ist Opfer eines Betrügers geworden, der einen angeblichen Lotto-Gewinn vortäuschte. Am Donnerstag, 22. Mai 2025, erhielt die Seniorin einen Anruf, in dem ihr ein Gewinn von 300.000 Euro im Eurojackpot versprochen wurde.

Um diesen Betrag zu erhalten, sollte die Frau angebliche Notarkosten in vierstelliger Höhe vorab begleichen. Der Betrüger gab an, dass diese Kosten in Form von Apple-Gutscheinkarten bezahlt werden müssten. Er forderte die Seniorin auf, mehrere dieser Geschenkkarten in Supermärkten zu kaufen. Falls Kassierer sie nach dem Grund des Kaufs fragen sollten, solle sie behaupten, die Karten seien für Verwandte gedacht. Die Frau erwarb die Karten wie gewünscht und übermittelte die Codes telefonisch an den angeblichen Lotto-Mitarbeiter.

Glücklicherweise wurde die Frau später misstrauisch und alarmierte die Polizei. Doch der Betrüger versuchte wenige Tage später erneut, weiteres Geld zu ergaunern: Am Montag, 26. Mai 2025, meldete sich der Anrufer wieder. Er behauptete, die Notarkosten seien unerwartet gestiegen, und verlangte erneut Geld. Allerdings ging die 85-Jährige nicht weiter auf die Forderungen ein, sodass glücklicherweise kein zusätzlicher Schaden entstand.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen

Die Polizei Gelsenkirchen warnt vor dieser und ähnlichen Maschen. „Sprechen Sie mit Ihren Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden über diese und ähnliche Maschen“, rät die Polizei. Es sei wichtig, Menschen für die Tricks von Kriminellen zu sensibilisieren. Vor allem bei Lotto-Gewinnen gilt: Verspricht jemand Gewinne, die an Vorauszahlungen gebunden sind, handelt es sich fast immer um Betrug. Weitere Daten oder Informationen sollten niemals am Telefon preisgegeben werden. Es sei keinesfalls unhöflich, ein solches Gespräch sofort zu beenden, betont die Polizei.

Betroffene sollten im Fall einer solchen Betrugsmasche sofort die Polizei kontaktieren. Unter der Notrufnummer 110 können sie Anzeige erstatten. Bei angeblichen Lotto-Gewinnen, die mit seltsamen Anforderungen verbunden sind, ist besondere Vorsicht geboten. Scheinbare Gewinne und Vorauszahlungen passen nicht zusammen. Die Polizei appelliert, mit anderen über diese Gefahren zu sprechen, um weitere Opfer zu vermeiden.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.

