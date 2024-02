Gelsenkirchen macht Ernst – beliebter Ort sieht bald völlig anders aus!

Huch, was ist denn hier passiert? Diese Frage werden sich einige Anwohner in Gelsenkirchen schon sehr bald stellen. Ein beliebter Ort bekommt plötzlich einen völlig neuen Anstrich!

Grund zur Freude in Gelsenkirchen: Im Sommer 2027 wird die Emscherinsel im Nordsternpark einer der Zukunftsgärten der Internationalen Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027! Jetzt starten die Vorbereitungen für die ersten Baumaßnahmen am Wendebecken und am Parkplatz. Anwohner können sich auf etwas gefasst machen!

Kostenfreier Erholungsort

Auf der Emscherinsel zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal wird sich besonders der Bereich um das ehemalige Wendebecken der Zeche Nordstern stark verändern – und deutlich an Freizeitwert gewinnen, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Gelsenkirchen heißt.

„Das bisher nicht zugängliche Wendebecken wird zur IGA zum lebendigen Treffpunkt mit großer Freitreppe zum Wasser hin, mit Gastronomie, einem neuen Kinderspielplatz im Bergbau-Stil, einem Beachvolleyballfeld und einer Tartan-Multisportfläche. Nach der Gartenschau wird dieses Areal Besucherinnen und Besuchern des Nordsternparks dauerhaft kostenfrei als grüner Erholungsort zur Verfügung stehen“, verkündet die Stadt.

Auch DAS ist geplant

Doch das ist noch nicht alles: Ein weiterer zentraler Bereich, der zur IGA neu gestaltet werden soll, liegt am Amphitheater. Dort entsteht die so genannte IGA-Plaza, der durch Bäume beschattete Eingangsbereich der Ausstellung. Vom dortigen Parkplatz bis zum Kohlenbunker etwa auf der Mitte der Emscherinsel wird sich das Grün-Blaue Band erstrecken.

Damit die geplanten Baumaßnahmen im Bereich des Wendebeckens und an der IGA-Plaza starten können, müssen zunächst auf einer Gesamtfläche von 1,6 Hektar Bäume und Gehölze entfernt werden. Laut der Stadt können nicht alle Gewächse, die sich im Laufe der Jahre auf dem Areal angesiedelt haben, für die Umsetzung der Maßnahmen erhalten bleiben. Man darf gespannt sein, wie das Endergebnis dieser umfangreichen Maßnahmen aussehen werden.