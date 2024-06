Gelsenkirchen: Plötzlich alles anders vor Veltins-Arena – Schalke-Fans staunen

Zu jedem Heimspiel des FC Schalke 04 pilgern mehr als 60.000 Menschen in die Veltins-Arena in Gelsenkirchen-Erle. An spielfreien Tagen versuchen die Fans, ihre Idole bei den Trainingseinheiten auf dem Berger Feld zu beobachten.

Jetzt haben die Gelsenkirchener noch einen anderen Grund, die Veltins-Arena regelmäßig zu besuchen – und dabei selbst aktiv zu werden.

Gelsenkirchen: Neueröffnung vor Veltins-Arena

Denn mit Fördermitteln des Landes NRW und der RAG-Stiftung ist entlang der Laufstrecke auf dem Berger Feld ein Bergbau-Bewegungs-Pfad mit fünf verschiedene Stationen entstanden. „Gerade in einer strukturschwachen Stadt wie Gelsenkirchen ist und bleibt der Sport ein wichtiger Ankerpunkt“, sagte Schalke-Vorstand Christina Rühl-Hamers bei der Eröffnung am Montag (27. Mai).

Es handle sich um ein kostenloses Angebot, bei dem sich die Gelsenkirchener sportlich betätigen können. „Gleichzeitig schaffen wir ein wichtiges Stück Erinnerungskultur, das gerade für die junge Generation hier im Ruhrgebiet besonders wertvoll ist“, so Rühl-Hamers.

Bergbau-Tradition auf Schalke

Und so ist jede Station des Bergbau-Bewegungs-Pfads nach einer ehemaligen Gelsenkirchener Zeche benannt. „Die wichtigsten Daten über das jeweilige Bergwerk können die Sportlerinnen und Sportler auf an den Stationen angebrachten Hinweisschildern nachlesen“, erklärt RAG-Vorstand Bärbel Bergerhoff-Wodopia.

„Das Angebot richtet sich an alle – und insbesondere an Kinder und Jugendliche, die nicht gleich eine teure Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio abschließen müssen, um sich fit zu halten“, freut sich auch Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge. Bei den fünf Stationen soll es nicht bleiben. Der FC Schalke 04 soll das Angebot in Zukunft immer wieder ergänzen. So seien nach Angaben des Vereins regelmäßige Aktivitäten und sportpädagogische Veranstaltungen geplant. Auf dem Gelände gibt es außerdem einen öffentlich zugängliche Toilette für die Sportler. Es ist täglich von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Nur an Heimspieltagen sowie bei Events in der Veltins-Arena bleibt der Bergbau-Bewegungs-Pfad geschlossen.