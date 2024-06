Gelsenkirchen: Spanien-Fans reißen die Arena ab – bei diesem Video kommen Schalke-Fans die Tränen

Titelverteidiger gegen Geheimfavorit. Es ist DAS Duell der EM-Vorrunde gewesen. Millionen Fußballfans fieberten auf das Spiel zwischen Spanien und Italien in Gelsenkirchen hin. Es sollte eine Machtdemonstration von „La Furia Roja“ werden. Der Europameister von 2008 und 2012 ließ der „Squadra Azzurra“ keinen Raum zur Entfaltung und gewann am Ende hochverdient mit 1:0.

Kein Wunder also, dass die Fans der spanischen Nationalmannschaft in Gelsenkirchen ordentlich die Hütte abreißen sollten. In den Katakomben der Veltins-Arena ließen es die Spanier nach Abpfiff ordentlich krachen, wie Videos in den sozialen Medien dokumentieren. Es sind nicht die einzigen Bilder, die in Gelsenkirchen Eindruck hinterließen.

Gelsenkirchen: Riesenparty vor Kracher-Duell

Es herrschte viel Wirbel um Gelsenkirchen rund um das erste Spiel bei der EM 2024. Erst ließ der ein oder andere England-Fan kein gutes Haar an der Ruhrpott-Stadt (hier mehr zur „Drecksloch“-Diskussion >>>). Später brachte ein Abreise-Chaos nach dem Spiel die Engländer zur Weißglut (alles dazu hier >>>). Viele Engländer behielten Gelsenkirchen deshalb in keiner guten Erinnerung.

Doch die Spanier und Italiener zeigten rund um das Duell der Giganten: Spaß ist, was man draus macht. Den ganzen über feierten die Spanier am Fan-Meeting-Point in Buer, während manche sich auch unter die feiernden Italiener in der City mischten. Hier ließen die Fans den Ball kreisen, bevor ihre Nationalmannschaften sich später auf dem Rasen duellierten. Bei einem Video ging Schalke-Fans das Herz besonders auf.

Spanier lassen Schalke-Fans träumen

Jurado, Escudero, Coke und natürlich Raul. Bei diesen Namen kommen Schalke-Fans in Träumen. Sie wecken Erinnerungen an große Europapokal-Abende in der Veltins-Arena. Erinnerungen an unbeschwerte Tage der Vereinsgeschichte. Sie sind eng verbunden mit den Spaniern, die damals das königsblaue Trikot getragen haben – insbesondere die zwei Spielzeiten mit Weltstar Raul werden die S04-Fans wohl nie vergessen.

Und so geht es offenbar auch vielen Spaniern, die nach dem Wechsel der Madrid-Ikone ins Ruhrgebiet mit dem FC Schalke 04 mitgefiebert hatten. Mehr als ein Jahrzehnt nach dem Wechsel von Raul nach Katar feiert manch Spanier den Club aus dem Revier noch immer, wie dieses Video zeigt:

Es ist Balsam für die geschundene Schalker Seele nach dem sportlichen Niedergang, dass ihr Verein auch über die Grenzen der Stadt Strahlkraft hat – ein Gefühl, das mit keinem Geld der Welt zu kaufen ist und zeigt: Der Mythos bleibt.