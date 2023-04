Gelsenkirchen: Horror-Crash! BMW kracht frontal gegen Baum – zwei Verletzte

Schwerer Unfall in Gelsenkirchen!

Am Sonntag (23. April) kam es in der Resser Mark in Gelsenkirchen zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Gelsenkirchen: BMW kracht frontal gegen Baum

Der Unfall ereignete sich gegen 18.24 Uhr. Ein BMW war auf der Straße „Im Emscherbruch“ in Gelsenkirchen unterwegs, als der Fahrer plötzlich – aus bisher ungeklärter Ursache – die Kontrolle über sein Auto verlor. Frontal krachte der Wagen gegen einen Baum!

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Glück im Unglück: Just in diesem Moment war ein Rettungswagen auf der selben Straße unterwegs. Die Besatzung war eigentlich auf dem Weg zur Wache – doch als sie die schrecklichen Szenen vor sich sahen, hielten sie sofort an und setzten einen Notruf an!

Beifahrer schwerverletzt eingeklemmt

Die Fotos des demolierten Unfallfahrzeugs, die von der Feuerwehr Gelsenkirchen an die Presse geliefert wurden, lassen das Schlimmste vermuten. Der Beifahrer war durch den Aufprall im Auto eingeklemmt worden, musste mit schwerem Rettungsgerät befreit werden. Anschließend wurde er sofort ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer selbst war nicht eingeklemmt, musste nach einer Untersuchung durch den Notarzt aber ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte klemmten an dem Unfall-BMW zudem die Batterie ab und streuten das ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Zwei Augenzeugen mussten nach dem Unfall-Schock ebenfalls betreut werden. Insgesamt dauerte der Einsatz rund 90 Minuten. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.