Gelsenkirchen: Mann stürzt aus dem Fenster und stirbt – die Reaktion von Autofahrern macht betroffen

Schrecklicher Vorfall in Gelsenkirchen! Am Mittwoch (6. September) stürzte ein Mann aus dem Fenster – tot! Die Reaktionen einiger Autofahrer schockiert zutiefst.

Nachdem ein Mann am frühen Mittwochmorgen (6. September) nach einem Fenstersturz in Gelsenkirchen-Rotthausen verstarb, hat die Polizei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Gegen 4 Uhr war der 64-Jährige in seiner Wohnung an der Schwarzmühlenstraße aus einem geöffneten Fenster im ersten Obergeschoss gefallen. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu.

Gelsenkirchen: Autofahrer schauen einfach weg

Aufnahmen einer Überwachungskamera, die im Zuge der polizeilichen Ermittlungen ausgewertet wurden, offenbaren Schlimmes: Der Mann lag etwa 30 Minuten auf dem Gehweg ohne, dass ihn jemand beachtete. Zahlreiche Autos fuhren an ihm vorbei – und niemand half!

Schrecklich: Ein Auto wendete sogar, fuhr erneut am Verunglückten vorbei. Ebenfalls, ohne zu helfen. Erst nach 30 Minuten verständigten Zeugen, die auf Hilferufe aufmerksam geworden waren, den Rettungsdienst. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb er kurze Zeit später. Die Ermittlungen dauern an.

Polizei hat dringende Bitte

Jetzt appelliert die Polizei eindringlich an die Menschlichkeit der Bevölkerung. „Wenn sich ein Mensch in einer hilflosen Lage befindet, dann ist jede und jeder verpflichtet, zu helfen. Schauen Sie nicht weg, sondern helfen Sie im Rahmen Ihrer Möglichkeiten und leisten Sie gegebenenfalls Erste Hilfe. In jedem Fall aber sollte ein Notruf abgesetzt werden. Gerade bei Unfällen oder akuten medizinischen Notfällen zählt jede Minute. Wer einfach weiter geht oder vorbeifährt und einer hilflosen Person nicht hilft, riskiert im schlimmsten Fall ein Menschenleben und kann sich unter Umständen wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar machen“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Polizei.