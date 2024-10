Gelsenkirchen: Schock an der Kasse – Netto-Mitarbeiterin mit Waffe bedroht

In Gelsenkirchen ist es am Montagabend (7. Oktober) zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Während sich die Mitarbeiter einer Netto-Filiale schon auf ihren Feierabend freuten und Kunden schnell noch ein paar Artikel für den Abend kauften, betrat plötzlich ein maskierter Mann die Filiale.

Was danach passierte, erinnert an einen Gangsterfilm, doch für die Netto-Mitarbeiter in Gelsenkirchen wurde es bittere Realität.

+++ „Kein Bock mehr zu zahlen und Gelsen hat keine Ehre“: Separatisten-Bewegung erklärt Buersche Unabhängigkeit +++

Gelsenkirchen: Bewaffneter Überfall auf Netto-Filiale

Als der Unbekannte am Montagabend gegen 20.08 Uhr die Netto-Filiale auf der Taubenstraße in Gelsenkirchen-Scholven betrat, sorgte nicht nur seine Maskierung für Angst und Schrecken. Denn in seiner Hand hielt der Mann auch eine Waffe, die er plötzlich auf die Kassiererinnen richtete.

+++ Kaufland-Schock in NRW: Zahlreiche Tiere vor Supermarkt ausgesetzt – Tierheim hat keine Wahl +++

Mit vorgehaltener Pistole bedrohte er die Frauen und forderte sie auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben. Die Netto-Mitarbeiterinnen taten aus Angst was der Täter ihnen befahl und händigten das Geld aus. Nachdem der Räuber die Beute in Höhe eines hohen dreistelligen Betrags erhalten hatte, flüchtete er in unbekannte Richtung aus dem Discounter.

Noch mehr spannende und aktuelle Meldungen aus Gelsenkirchen:

Während der Horror-Tat befanden sich auch mehrere Kunden noch in dem Geschäft in Gelsenkirchen. Sie beobachteten alles ganz genau und alarmierten umgehend die Polizei. Als die Beamten bei der Netto-Filiale eintrafen, war der Täter zwar schon weg, doch die Zeugen schilderten ihre genauen Erinnerungen zum Tatablauf. Die Polizei geht allen Hinweisen nach und hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubes eingeleitet.