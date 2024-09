Gelsenkirchenerin kriegt nachts kein Auge mehr zu – DAS lässt sie verzweifeln! „Hölle“

Eine Frau aus Gelsenkirchen hält es einfach nicht mehr aus. Was sie in ihrem Zuhause Nacht für Nacht durchmacht, klingt wie ein wahr gewordener Albtraum. Gegenüber DER WESTEN hat sie jetzt ausgepackt.

Seit zwei Jahren erlebt sie nach eigenen Angaben „jede Nacht Theater“. Die Zustände in der Europastraße, der Brüsseler Straße und der Wanner Straße werden immer untragbarer. „Autorennen, zum Beispiel. Am Wochenende ist es aber die Hölle, dann werden hier Feuerwerkskörper geschossen. Heute hör ich wieder mal seit 22.30 Uhr Pistolen-Schüssel. Jetzt ist es gleich Mitternacht und sie schießen immer noch.“ Was sagen Stadt und Polizei zu diesen Zuständen?

Gelsenkirchen: Stadt-Sprecher packt aus!

Regelmäßig ruft die Anwohnerin, die anonym bleiben will, die Polizei. Damit soll sie nicht alleine sein. „Aber sie (die Polizeibeamten, Anm. d. Red.) können nichts machen.“ Doch nicht nur die Gelsenkirchenerin, auch ihr Hund lebt nur noch in ständiger Angst. „Ich sitze hier mit meiner Hündin, die (…) bald einen Herzinfarkt kriegt.“

DER WESTEN hat bei der Stadt Gelsenkirchen und der Polizei nachgehakt. Und hier seien die Zustände im genannten Bereich im Stadtteil Bulmke-Hüllen schon länger bekannt. „Polizei und Verwaltung sind die Auffälligkeiten an den Örtlichkeiten bekannt. Gemeinsam wird gegen die Störungen vorgegangen.“ Gerade in den Sommermonaten würden die Beschwerden, vor allem in der Europastraße, zunehmen. „Verursacht werden die Störungen in vielen Fällen durch die Poser-/ Tunerszene.“

Stadt und Polizei wollen Überwachung verstärken

Die Polizei Gelsenkirchen habe die Verkehrskontrollen in ganz Gelsenkirchen verstärkt; der Poser-/Tunerszene werden kontinuierliche Überwachungen entgegengesetzt. Die Stadt habe mit Kontrollmessungen bereits überprüft, ob es sich beim genannten Quartier um eine Gefahrenstelle handelt. „Aktuelle Auswertungen zeigen, dass sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer an die geltenden Vorschriften hält, so dass überdurchschnittlich häufige Geschwindigkeitsüberschreitungen nicht zu verzeichnen sind“, so ein Stadt-Sprecher. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung seien demnach erst mal nicht vorgesehen.

In den kommenden Monaten soll eine weitere Kontrollmessung folgen. „Durch das Zeichen 250 der Straßenverkehrs-Ordnung ist bereits die Einfahrt in die Straße Am Schalker Verein für die Zeit von 22 bis 5 Uhr für Fahrzeuge aller Art untersagt. Dieses Verbot wird durch die Kreispolizeibehörde Gelsenkirchen in Abhängigkeit zur Beschwerdelage kontrolliert“, heißt es auf Nachfrage von DER WESTEN.