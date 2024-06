Gelsenkirchen zieht nach England-Eklat Konsequenzen – vor Spanien – Italien ist alles klar

Die Gemüter der englischen Fans haben sich noch immer nicht beruhigt. Nachdem sie nach dem EM-Spiel am Sonntag (16. Juni) Chaos bei ihrer Abreise erlebten, wird sich im Netz weiterhin über Gelsenkirchen ausgelassen.

Mittlerweile haben sich die Deutsche Bahn, die Bogestra und auch der VRR bereits zu Wort gemeldet und ein positives Fazit trotz des großen Unmuts der englischen EM-Fans gezogen (wir berichteten). In Gelsenkirchen hat man aber dennoch Konsequenzen gezogen, um ein erneutes Kritik-Feuerwerk beim EM-Spiel Spanien – Italien am Donnerstagabend (20. Juni, 21 Uhr) zu vermeiden.

Gelsenkirchen: Spanien – Italien heizt EM-Fieber an

Das Spiel der Giganten wird mit großen Augen von vielen Fans erwartet: In der Arena auf Schalke treffen am Donnerstag die spanische La Furia Roja auf die italienische Squadra Azzurra. „Spanien wurde dreimal Fußballeuropameister und holte einmal den Weltmeistertitel, Italien ist viermaliger Weltmeister und der aktuelle Europameister. In der Arena treten zwei der ganz Großen gegeneinander an. Mehr Losglück konnten wir für unsere Stadt kaum haben“, so Wilhelm Weßels, Leiter EM-Büro der Stadt Gelsenkirchen am Mittwoch (19. Juni).

Doch nicht nur auf dem Platz wird es am Donnerstag hoch hergehen – auch in der Pottstadt wird das EM-Fieber auf dem Höhepunkt sein, dafür werden die spanischen und italienischen Fans mit Sicherheit sorgen. Jeweils rund 10.000 Fans werden von beiden Lagern an den Fan Zones in Gelsenkirchen erwartet. Erstmals öffnet der Fan Meeting Point auf dem Heinrich-König-Platz für die italienischen Fans. Das ist aber nicht die einzige Neuerung beziehungsweise Änderung, die die Revierstadt umsetzen wird.

Gelsenkirchen zieht drastische Konsequenz

Denn vor allem beim Verkehrskonzept hagelte es von den aufgebrachten England-Fans deutliche Kritik (hier mehr dazu). Zwar geht der Mobilitätskoordinator der Stadt Gelsenkirchen, Jörg Konietzka, davon aus, dass sich die Verkehrsströme beim Spiel Spanien – Italien besser verteilen werden, da die Fans aus dem gesamten Bundesgebiet anreisen. Dennoch hat man das Angebot der Ruhrbahn wegen der jüngsten Erlebnisse angepasst und erweitert.

So werden bei der Abreise sieben aus Essen zur Arena zurückkommende Bahnen der Linie 107 weitere Fahrten in Richtung Essen Hauptbahnhof angeboten werden. Zusätzlich will die Ruhrbahn zur Entlastung vier Busse mit den Zielen Essen und Gelsenkirchen-Hauptbahnhof bereitgestellen.

Außerdem sei eine weitere Bedarfshaltestelle gebaut worden, um die Haltestelle an der Willy-Brandt-Allee in Gelsenkirchen zu entlasten. „Hierzu werden 16 Gelenkbusse bereitgestellt, um dort die Fahrgäste einzusammeln. Somit entfallen die Leerfahrten der Straßenbahnen von der Arena zur Willy-Brandt-Allee“, wird Konietzka deutlich. Insgesamt werden 58 zusätzliche Busse am EM-Spieltag unterwegs sein.