Was ist das bloß für ein Brummen? Diese Frage stellen sich am Donnerstag (7. Juli) nicht nur Anwohner in Gelsenkirchen, sondern auch in umliegenden Ruhrgebiets-Städten. In mehreren lokalen Facebook-Gruppen tauschen sich Anwohner über das rätselhafte Geräusch auf.

Auf Nachfrage von DER WESTEN konnte Martin Schulmann dazu nicht weiterhelfen. Bei der Stadt Gelsenkirchen habe sich noch niemand wegen störender Geräusche gemeldet, erklärte der Stadtsprecher. Eine Theorie gilt jedoch als am wahrscheinlichsten.

Gelsenkirchen: Geräusch „hört sich komisch an“

Eine Frau aus dem Gelsenkirchener Stadtteil Reese beschreibt das Brummen als eher helleren Ton: „Hört sich komisch an“, sagt sie. Aus Rotthausen meldet sich die nächste verzweifelte Stimme: „Wir wissen auch nicht, was das ist.“ Auch in Castrop-Rauxel (Stadtteil Ickern) gibt es Meldungen. Das Brummen sei mal lauter und mal leiser. Einige dachten zunächst an eine laute Waschmaschine.

Den Gedanken verwarfen sie allerdings später, weil das Geräusch dauerhaft und sogar nachts zu hören sei. „Da wird jemand eine Klimaanlage im Betrieb haben, die nicht vom Dach oder der wand entkoppelt wurde“, mutmaßt einer. Dagegen sprechen die eher milden Temperaturen der bisherigen Woche. Andere denken sofort an eine Wärmepumpe. Doch auch das halten die Betroffenen für unwahrscheinlich.

Ist das der Grund für das Geräusch in Gelsenkirchen und Umgebung?

Eine beschreibt, dass sie mit ihrem Hund bereits in sämtliche Richtungen gelaufen sei, um eine mögliche Geräuschquelle in der Nachbarschaft zu orten. Doch ohne Erfolg: „Es nervt total“, sagt sie. Eine andere bestätigt: „Ich höre es seit Tagen, es macht mich ganz kirre, weil ich es nicht überhören kann.“ Die wahrscheinlichste Erklärung liefert ein anderer Anwohner, der auf Sanierungsarbeiten an der angrenzenden A2 hinweist. „Da wird unter anderem auch nachts gearbeitet.“

Tatsächlich gibt es aktuell Brückenarbeiten in dem Abschnitt der A2 zwischen Dortmund Mengede und dem Rastplatz Kleine Herrenthey – und damit unmittelbar in der Nähe von Castrop-Rauxel. Und auch das Brummen in Gelsenkirchen Resse könnte sich mit einer A2-Baustelle erklären lassen. Schließlich wird auch hier zwischen Herten und dem Tunnel Erle saniert. Geplant soll die Baustelle in Gelsenkirchen bis September verschwinden. Stärkere Nerven brauchen die Castroper. Denn die Brückenarbeiten sollen noch bis Dezember 2024 andauern.