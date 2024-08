Gelsenkirchen: Neuer Laden zieht in die City – doch Anwohner haben üble Vorahnung

Ein neuer Laden eröffnet in der Innenstadt von Gelsenkirchen. Erst Anfang 2024 ist das Restaurant „Noah’s & Zoe’s Place“ insolvent gegangen. Glücklicherweise hat sich schnell ein Nachfolger für das Restaurant gefunden. Im Januar 2025 wird dort das „Cafe & Bar Celona“ eröffnen. Jedoch freuen sich nicht alle Anwohner über die Neueröffnung und äußern auf Facebook ihre Sorgen über den neuen Laden.

Auf dem offiziellen Facebook-Account der Stadt Gelsenkirchen kündigt man voller Vorfreude die Neueröffnung an und schreibt, dass diese „eine absolute Bereicherung für die City“ sei. Auch in den Kommentaren teilen viele Anwohner die Begeisterung über die Eröffnung von „Cafe & Bar Celona“.

Gelsenkirchen: Eröffnung ist eine „absolute Bereicherung“

So stimmt eine Nutzerin dem Facebook-Account der Stadt Gelsenkirchen zu und schreibt: „Eine absolute Bereicherung.“ Eine andere Userin kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Ganz viel Glück und dass es auch wirklich umgesetzt wird. Bar Celona ist super.“

Jedoch haben auch viele Zweifel über die Neueröffnung in Gelsenkirchen. Eine Facebook-Nutzerin äußert ihre Sorgen in den Kommentaren und erntet auch dafür einiges an Likes: „Ich befürchte auch, dass es nicht das ‚typische‘ Bar Celona Feeling gibt. Dafür fehlt ein toller Außenbereich und auch die Parkplatzsituation wird sicher ein Problem.“

Insbesondere die Parksituation bereitet vielen Anwohnern Sorge. Das „Cafe & Bar Celona“ wird genau in der Innenstadt von Gelsenkirchen eröffnen und Parkplätze sind daher nur begrenzt vorhanden. Auf Facebook befürchtet ein Anwohner: „Das könnte für viele ein Hindernis sein, nicht zu kommen …“ Aber wenigstens ist die Bar „Sehr gut mit dem ÖPNV erreichbar“, berichtet eine andere Userin.

Anwohner befürchten ausbleibenden Erfolg

Die meisten Anwohner erhoffen sich jedoch einfach, dass sich Celona in Gelsenkirchen durchsetzen wird. Einer der Anwohner erklärt nämlich: „Ich hoffe nur, dass Sie es auch in GE schaffen, leider hat GE schon so einiges in die Knie gezwungen.“ So ist zum Beispiel der Vorgänger von Celona insolvent gegangen, weil der erhoffte Besucheransturm ausgeblieben ist.

Im Januar 2025 wird das „Cafe & Bar Celona“ in der Innenstadt von Gelsenkirchen eröffnen. Trotz aller Sorgen und Zweifel freuen sich viele Anwohner über die Neueröffnung und hoffen, dass der Laden Erfolg haben wird. Insbesondere sind viele Anwohner erleichtert, dass man schnell einen Nachfolger gefunden hat, denn dies bedeutet „wenigstens ein Leerstand weniger.“