Gelsenkirchen: 90-jährige Rentnerin tot in Teich aufgefunden

Gelsenkirchen. Polizisten haben am Samstag eine Leiche in einem Teich in Gelsenkirchen gefunden! Die Tote ist eine 90-jährige Vermisste.

Zuvor hatte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit mehreren Streifenwagen, einem Polizeihund und Hubschrauber in Bulmke-Hüllen nach der Vermissten gesucht.

Gelsenkirchen: Frau liegt tot in Teich

Schließlich konnte die 90-Jährige am Samstagmorgen gegen neun Uhr nur noch tot aus einem Teich im Bulmker Park in Gelsenkirchen geborgen werden.

Rentnerin verließ Wohnung mit unbekanntem Ziel

Nachbarn hatten am Freitag gegen 19 Uhr das Verschwinden der Seniorin bemerkt. Daraufhin alarmierten Angehörige die Polizei.

Welches Ziel die Rentnerin am Freitag hatte, ist nicht klar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bisher nicht vor.