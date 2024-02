Gelsenkirchen: 80er-Party auf Schalke – jetzt ist es offiziell

In wenigen Tagen ist es in Gelsenkirchen schon so weit: Am 23. März findet in der Veltins-Arena eine riesige Fete statt. Eine gigantische 80er-Party ist geplant, bei der nicht nur zahlreiche Besucher erwartet werden, sondern auch große Namen als musikalische Unterhaltung angekündigt worden sind.

Doch damit nicht genug: Die Veranstaltung will gemeinsam mit den Besuchern den Weltrekord der größten 80er-Party aller Zeiten knacken!

Gelsenkirchen: Weltrekordversuch auf Schalke

Die bisher größte 80er-Party fand im vergangenen Jahr in Bayern statt. Damals kamen 42.000 feierwütige Besucher zusammen. Doch schon jetzt, ungefähr fünf Wochen vor dem großen Event, wurde dieser Rekord bereits übertroffen. 42.404 Tickets wurden von „80er live“ bereits verkauft. Eine echte Hausnummer!

Vor Ort soll der Weltrekord dann bestätigt werden. Ein Repräsentant des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) wird an dem Abend in Gelsenkirchen sein, um den Rekord offiziell zu bestätigen. „Es ist mehr als eine Party – es ist eine Hommage an eine Ära, die Generationen geprägt hat“, schwärmt Veranstalter Markus Krampe. „Ich bin zuversichtlich, dass wir […] in der Veltins-Arena die größte 80er-Party feiern werden, die es je gegeben hat“, rühmt er weiter.

Große Acts angekündigt

Bei der Party in Gelsenkirchen haben sich die Verantwortlichen nicht lumpen lassen. Moderiert wird die Veranstaltung von Peter Illmann, der passenderweise in den 80ern die Musiksendung „Formel 1“ im ARD moderierte.

Zahlreiche Acts werden sich außerdem während des Weltrekordversuches gegenseitig die Klinke in die Hand geben. Darunter „Culture Club“-Sänger Boy George, Alphaville, Paul Young, Samantha Fox, Holly Johnson (The Voice of Frankie goes to Hollywood) und noch viele weitere Künstler.

Wen jetzt die Begeisterung für diese riesige Fete auf Schalke gepackt hat, der hat immer noch die Chance, dabei zu sein. Tickets können unter www.80er-live.de oder direkt bei der Veltins-Arena in Gelsenkirchen gekauft werden. Stehplätze kosten 34,80 Euro, Sitzplätze im Oberrang gibt’s für 29,80 Euro.