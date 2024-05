AC/DC auf Schalke: Fans realisieren erst jetzt, welche Stars mit ihnen im Publikum waren

Während es für FC Schalke 04 in der zurückliegenden Saison eher holprig lief, sorgt immerhin die Veltins-Arena auf Schalke für positive Nachrichten. Das erste AC/DC-Konzert in Gelsenkirchen nach 15 Jahren ließ Fans am Freitag (17. Mai) in großen Massen in die Pott-Stadt strömen, auch der Auftritt selbst war voller Highlights (hier mehr dazu).

Doch während des AC/DC-Konzerts standen die Stars nicht nur auf der Bühne – auch im Publikum tummelten sich echte Rocker.

AC/DC auf Schalke: Überraschung im Publikum

Auch nach 50 Jahren wissen die Musiker von AC/DC noch, wie es geht. Am Freitag rissen sie die Veltins-Arena auf Schalke ab, weckten bei den Fans jede Menge Erinnerungen an die gute alte Zeit (hier mehr lesen). Das wollten sich auch drei Menschen nicht entgehen lassen, für die AC/DC sicher Vorbild sind: die Mitglieder der Toten Hosen!

So gaben sich Frontmann Campino, Bassist Andreas Meurer und Gitarrist Andreas von Holst am Freitagabend ebenfalls die Ehre auf Schalke, besuchten gemeinsam das Konzert von AC/DC. Das beweist ein Instagram-Beitrag auf dem offiziellen Account der Toten Hosen von Samstag (18. Mai).

„For those about to rock (zu deutsch: Für diejenigen, die rocken wollen): Bandausflug zu AC/DC nach Gelsenkirchen“, heißt es zu einem Foto der drei Hosen-Mitglieder.

AC/DC und die Toten Hosen haben gemeinsame Geschichte

Fans freuen sich über den Schnappschuss von Campino und Co., kommentieren den Instagram-Beitrag fleißig. „Wusste gar nicht, dass AC/DC Vorband für die Hosen sind“, scherzt etwa einer. Tatsächlich ist der Kommentar auch eine Anspielung auf die gemeinsame Vergangenheit der Rocker aus Australien und der deutschen Band.

So waren die Toten Hosen im Sommer 2001 wirklich mit AC/DC auf Tour, waren bei vier Open-Air-Konzerten, damals unter anderem im Stadion in Köln-Müngersdorf, Vorband der „Hells Bells“-Interpreten. Nun also genossen die Hosen die Show einmal von der anderen Seite aus. Mal sehen, ob auch beim zweiten Auftritt von AC/DC auf Schalke am Dienstag (21. Mai) Stars im Publikum anwesend sein werden.