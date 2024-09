Zechenfest in Essen: Besucher staunen Bauklötze – der Grund sind SIE

Paukenschlag beim Zechenfest in Essen! Das Volksfest auf Zeche Zollverein findet am Wochenende (28. und 29. September) statt, wieder werden wie schon letztes Jahr Tausende Besucher erwartet. Zwei Tage lang verwandelt sich das UNESCO-Welterbe in Essen in einen Ort der Unterhaltung mit Konzerten und Shows.

Auf dem ganzen Zechengelände können Büdchen und Stände besucht werden. Außerdem dürfen die Gäste Ausstellungen und Führungen kostenfrei auf sich wirken lassen, so beispielsweise im Ruhr-Museum oder beim Denkmalpfad Zollverein. Ein Höhepunkt wird dann das große Feuerwerk am Samstag um 21 Uhr sein. Doch schon zuvor staunen Besucher auf dem Zechenfest in Essen Bauklötze…

Zechenfest in Essen: Besucher staunen Bauklötze

Denn erstmals überhaupt wird die Essener Braumanufaktur (EBM) am Start sein. Und die ist preisgekrönt, holte mit ihren Bieren Silber beim renommierten European Beer Star 2023. Die beiden Gründer Denis Fischer (35) und Philip Jacobs (38) aus Essen brachten im November 2021 ihr Bier „Schichtende“ in den Handel, 2022 folgte Bier Nummer 2 und später das besondere Dosenbier „Kanale Grande“.

Fischer gegenüber DER WESTEN: „Es ist unsere Premiere auf dem Zechenfest und wir freuen uns sehr, Teil zu sein. Wir werden unser ‚Schichtende‘ und das ‚Kanale Grande‘ dabei haben und an die Leute bringen. Wo, wenn nicht auf Zollverein, passt das ‚Schichtende‘ besser?“

Mit diesen Bieren will die „Essener Braumanufaktur“ auf dem Zechenfest Essen überzeugen. Foto: EBM

Preisgekröntes Bier aus Essen auf dem Zechenfest

Vor allem das „Kanale Grande“ mit dem besonderen Etikett soll rocken. Zu sehen ist die Eisenbahnbrücke über dem Kanal in Dellwig. Das abgebildete Schiff ist mit Hopfen beladen, links sitzen zwei Menschen am Kanal, rechts fahren Radfahrer entlang. Fischer erklärt gegenüber DER WESTEN: „Wir haben durch die Dose mehr Platz für Details auf dem Etikett. Auf der Rückseite drucken wir unsere Geschichte ab und erzählen, wie alles bei uns in der Essener Braumanufaktur begann.“

Dosenbier als Geschichtenerzähler – na, schmecken wird es allemal. Das schien auch die Jury des European Beer Awards so zu sehen. Fischer über den Erfolg: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Essener Biermarke ein positives Signal in unsere Stadt und vor allem das Ruhrgebiet senden können.“ Prost!