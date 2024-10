Weihnachtsmarkt Essen sprengt alle Dimensionen – DAS übersieht niemand!

Es dauert nicht mehr lange und dann wird die Weihnachtsmarkt-Saison endlich wieder eingeläutet – und das natürlich auch in Essen. So langsam, aber sicher bereiten sich die Organisatoren auf die anstehende Adventszeit vor.

Sich bei kalten Temperaturen eingemummelt eine große Tüte gebrannte Mandeln und ein heißes Glas Glühwein gönnen – genau DAS verbinden zahlreiche Menschen mit echtem Weihnachtsmarkt-Feeling. Auch in Essen werden Weihnachtsmarkt-Fans auf diesen Geschmack kommen. Wie die Organisatoren des Weihnachtsmarkts selbst verkündeten, ist der Aufbau jetzt gestartet.

Weihnachtsmarkt Essen: DAS kann man einfach nicht übersehen

Aktuell werden die neuen Weihnachtshütten angeliefert und auf dem Willy-Brandt-Platz entsteht das „große Highlight“ dieses Jahres. Der Weihnachtsmarkt Essen sprengt wortwörtlich alle Dimensionen! Schausteller Richard Müller baut dort zurzeit seine mehr als 20 Meter hohe Essener Weihnachtspyramide auf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Essener Weihnachtspyramide gehört zu den größten der Welt.

Sie ist ähnlich hoch wie der neue Königshof und wird bereits vom Hauptbahnhof neugierige Blicke auf sich ziehen. An ihr wird der Internationale Weihnachtsmarkt Essen am 15. November, um 11 Uhr, durch Oberbürgermeister Thomas Kufen eröffnet.

Auch der Willy-Brandt-Platz ist wieder Teil des Weihnachtsmarkts

Der Internationale Weihnachtsmarkt Essen geht bis zum 23. Dezember. In diesem Jahr stehen 170 Hütten in der gesamten Innenstadt verteilt. Die Händler kommen aus fast 20 Ländern. So gibt es zum Beispiel Schmuck aus dem Baltikum, Spirituosen aus der ganzen Welt oder Delikatessen aus Frankreich. Nach vier Jahren Bauzeit ist auch der Willy-Brandt-Platz wieder Teil des Weihnachtsmarkts. Er bildet damit endlich wieder das weihnachtliche Eingangstor zur Essener Innenstadt.