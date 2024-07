Tierheim Essen: Katzenbesitzer tischt Pflegern Lügen auf – „Wir sind ja nicht total verblödet“

Die Menge an bewegenden Schicksalen, die die Pfleger im Tierheim Essen miterleben müssen, ist leider erschreckend groß. Aus den unterschiedlichsten Gründen landen Hunde, Katzen & Co. in ihrer Obhut – oftmals sind die Halter mit den Tieren einfach überfordert.

An sich keine Schande – auch wenn man sich natürlich vor der Anschaffung eines Haustieres klar machen sollte, welche Verantwortung man damit übernimmt. Aber selbst wenn man sich entscheidet, den Vierbeiner im Tierheim Essen abzugeben, dann sollte man den Mitarbeitern dort gegenüber ehrlich sein und wahrheitsgemäß schildern, was Sache ist. Nur so kann die korrekte Versorgung der Tiere sichergestellt werden.

Doch wie das Tierheim Essen berichtet, hat es die ein oder andere Person offenbar wohl nicht so ganz mit der Ehrlichkeit.

Tierheim Essen findet deutliche Worte

„Gefunden, ist klar…“, schreibt das Tierheim Essen vielsagend auf Facebook. „Es reißt nicht ab, gerade wurde diese Familie ‚gefunden'“. Anbei das Foto einer Katzenfamilie in schrecklichem Zustand. „Total ausgemergeltes Muttertier mit sieben rotzenden Welpen. Eines der kleinen geht mit Darmvorfall direkt in die Klinik.“

Und das ist nicht alles: „Gestern wurde ein Katzenwelpe ‚gefunden‘, circa einen Tag alt, auf einer Wärmematte mit einem frischen Fläschchen“.

Die Formulierung des Tierheims macht deutlich, dass sie dem Halter oder der Halterin keinesfalls glauben, dass hier jemand ganz selbstlos diese armen „Fundtiere“ abgegeben habe.

„Klar, wir nehmen die Tiere auf (wo auch immer wir sie unterbringen)“, betont das Tierheim, „aber wir sind ja nicht total verblödet.“ Den Experten im Essener Tierheim ist schnell klar, was hier eigentlich Sache ist.

Katzen-Halter erzählen Lügengeschichten

Hier hatten Halter wohl nicht daran gedacht, ihre Katzen kastrieren zu lassen. Wenn sich eine Katzendame also beim Streifzug durch die Nachbarschaft von einem anderen streunenden Kater schwängern lässt und die Halter plötzlich Katzen-Nachwuchs im Haus haben, versuchen wohl einige, den ungewollten Zuwachs einfach im Tierheim loszuwerden.

Und dabei werden den Mitarbeitern wohl auch gern mal Lügenmärchen von armen Fundtieren aufgetischt – um nicht zugeben zu müssen, dass man selbst einen Fehler gemacht und einfach keine Lust auf Katzenbabys hat.

Daher der eindringliche Appell des Essener Tierheims: „Leute, lasst bitte eure Katzen kastrieren!“