Ruhrbahn in Essen kündigt Chaos-Tag an – diese Aussage macht Kunden stinksauer!

Dass die Busse und Bahnen der Essener und Mülheimer Ruhrbahn mal zu spät kommen, ist längst keine Neuigkeit mehr für Pendler. Viele Bus- und Bahnfahrer nehmen daher oft schon eine frühere Option, damit sie auch pünktlich zur Arbeit oder zu Terminen erscheinen.

Auch wenn die ständigen Ausfälle oder Umleitungen der öffentlichen Verkehrsmittel Pendlern gehörig auf den Geist gehen, können sie sich in der Regel zumindest darauf vorbereiten. Denn die Ruhrbahn kündigt absehbare Einschränkungen und Verspätungen normalerweise im Vorhinein an, sodass Bus- und Bahn-Fahrer sich auf das Verkehrs-Chaos einstellen können. Die Nachricht, die die „WAZ“ nun verkündet, macht Kunden allerdings stinksauer.

Ruhrbahn kündigt Chaos-Tag an

Die Nachricht versetzt Fahrgäste der Busse und Bahnen in Essen und Mülheim in großen Unmut: Die Ruhrbahn kündigt einen Chaos-Tag an. Am 21. Mai (Mittwoch) soll es zu Ausfällen und Verzögerungen im öffentlichen Nahverkehr in Essen und Mülheim kommen. Dabei gibt es ein Problem…

Wie die „WAZ“ berichtet, kündigt die Ruhrbahn nämlich zwar Ausfälle und Verzögerungen im Nahverkehr der Städte Essen und Mülheim an, weiß allerdings nicht, auf welchen konkreten Linien es zu den Beeinträchtigungen kommen wird. Hinter dem Bahn-Chaos steckt eine Betriebsversammlung des Verkehrsunternehmens.

Ein Glücksspiel für Fahrgäste

Demnach müssen Fahrgäste sich am 21. Mai auf ein unplanbares Glücksspiel im öffentlichen Nahverkehr einstellen. Zwischen circa 9 und 16 Uhr soll es zu den Ausfällen und Verzögerungen bei Bussen, Straßenbahnen sowie U-Bahnen kommen. Da die Ruhrbahn die durch die Betriebsversammlung bedingten Einschränkungen nicht planen kann, bittet das Verkehrsunternehmen um Nachsicht der Kunden.

Der Chaos-Tag wird viele Fahrgäste stinksauer machen. Schließlich haben sie keine Möglichkeit, ihren Weg oder etwaige Alternativen problemlos zu planen.