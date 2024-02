Rot-Weiss-Essen bringt Sondertrikot mit „essendiese“ raus – Schalker Reaktion überrascht

Den 29. Februar hatten sich Fans von Rot-Weiss Essen bereits länger rot im Kalender markiert. Das hat weniger mit dem Schaltjahr zu tun. Sondern damit, dass die Macher der Memeseite „essendiese“ seit Tagen die Werbetrommel gerührt haben. In mehreren Instagram-Videos kündigte sich eine Kooperation mit dem größten Fußballverein der Ruhrpott-Stadt an.

Seit Mittwoch (21. Februar) herrscht Gewissheit: Es wird ein limitiertes Rot-Weiss-Essen-Sondertrikot in den Farben der Stadt geben. Die Reaktionen im Netz sind eindeutig – selbst aus Gelsenkirchen.

Rot-Weiss Essen: Jedes Sondertrikot ein Unikat

Dass die drei Jungs hinter „essendiese“ bekennende RWE-Fans sind, ist für ihre Fans kein Geheimnis mehr. Das ist auch am Verein nicht vorbeigegangen: „Die Zusammenarbeit zwischen Rot-Weiss Essen und essendiese ist eine Herzensangelegenheit für uns. Gemeinsam erreichen und bewegen wir unglaublich viele Menschen in unserer Heimatstadt. Darum liegt es auf der Hand, das auch gemeinsam zu zeigen“, sagte RWE-Vertriebsvorstand RWE. Beim Design des Trikots haben sich der Verein und die „essendiese“-Macher einiges überlegt.

So wird es 4500 Exemplare des blau-gelben Sondertrikots mit dem Schriftzug „essendiese“ auf der Brust geben – in Anlehnung an die ersten Ziffern von Essens Postleitzahl. Selbst das RWE-Emblem auf der Brust strahlt nicht wie sonst in rot-weißer Farbe, sondern ist gelb eingefärbt. Auf dem Rücken jedes Trikots steht „Essen – 45“. Ein Merkmal macht jedes Trikot zum Unikat. „Alle verkauften Outfits sind durchnummeriert und tragen ihre eigene Typnummer im Nacken“, erklärt RWE.

So bekommst du das RWE-Sondertrikot

„Für uns ist es eine absolute Ehre, gemeinsam mit RWE ein Sondertrikot aufzulegen. Die Hafenstraße und Rot-Weiss sind wesentliche Bestandteile unserer Stadt. Wir selbst sind seit Kindheitstagen Essen-Fans und bei so gut wie jedem Spiel im Stadion. Aus dem Grund werden RWE-Themen auch regelmäßig auf unseren Kanälen bespielt“, teilten die Macher von „essendiese“ mit, die ihren Gewinn nach eigenen Angaben in der „WAZ“ spenden wollen.

Die Reaktionen auf das Video zum Trikot von „essendiese“ lassen vermuten, dass die limitierte Auflage zum Preis von 79,95 Euro (Kinder (64,95 Euro) schnell vergriffen sein könnte. „Bestes Trikot der Welt“, „Weltklasse“ und „cooles Teil“, heißt es in den Kommentarspalten bei Instagram. Selbst ein Schalke-Fan, der das Teil aus Rivalitätsgründen, eigentlich nur mit der Pinzette anfassen dürfte, muss zugeben: „Das finde sogar ich geil, wtf.“

Das Sondertrikot wird zwischen dem 29. Februar und 3. März im Pop-Up-Store an der Kettwiger Straße 2 bis 10 verkauft.