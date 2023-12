Limbecker Platz mit kurzzeitiger Änderung – sie betrifft alle Kunden

Weihnachten steht quasi vor der Tür und Shoppingcenter wie der Limbecker Platz in Essen können sich vor Kunden kaum retten. Warum kommen die Feiertage denn auch immer so plötzlich?

Für Last-Minute-Shopper in Essen gibt es jedenfalls gute Nachrichten – sie haben in dieser Woche durch eine Änderung mehr Möglichkeiten, die letzten Geschenke für ihre Liebsten zu besorgen.

Limbecker Platz in Essen macht es offiziell

In Essen gibt es aktuell viele Orte, an denen man für das kommende Weihnachtsfest einkaufen kann. Dazu gehört nicht nur der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt, sondern auch die Geschäfte in der Fußgängerzone und das Einkaufszentrum Limbecker Platz.

Letzteres hat nun eine gute Nachricht für Kunden publik gemacht: Am kommenden Sonntag (17. Dezember) hat der Shopping-Tempel von 13 bis 18 Uhr geöffnet, lädt zum „Shopping in weihnachtlicher Atmosphäre“ ein, wie es am Montag (11. Dezember) auf Facebook heißt.

So gibt es neben dem Einkaufen in den zahlreichen Geschäften auch ein attraktives Nebenprogramm in dem weihnachtlich geschmückten Gebäude – darunter unter anderem Live Musik von der „Music Academy Essen“ und ein Kerzen-Workshop.

Doch nicht nur der Limbecker Platz hat an diesem dritten Adventssonntag etwas zu bieten.

Essen: Verkaufsoffener Sonntag in der City

Für die Menschen in Essen lohnt sich an diesem Tag nämlich auch der Weg in die Innenstadt. Dort findet nicht nur von 11 bis 21 Uhr der Weihnachtsmarkt statt – auch die Läden drumherum haben von 13 bis 18 Uhr im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags geöffnet.

Auch jene, die nicht unbedingt Geld ausgeben möchten, kommen an diesem Sonntag auf ihre Kosten. Für festliche Stimmung in den Straßen sorgt die „Little Joe’s Jazz Band“. Außerdem sind in der Fußgängerzone und im Limbecker Platz sogenannte „Walking Acts“, unter anderem in Form von Elsa und Olaf aus der „Eiskönigin“, Micky und Minnie Mouse und Engeln und Pagen unterwegs. Ein Besuch in Essen lohnt sich also in jedem Fall für Groß und Klein!