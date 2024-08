Grugapark Essen: Große Änderung an der Kasse – Besucher haben keine andere Wahl

Der Grugapark in Essen gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Ruhrpott-Stadt. Egal zu welcher Jahreszeit lockt die große Parkfläche mit ihren zahlreichen Attraktionen Besucher an, um sich zwischen Bäumen und Wiesen vom Großstadt-Trubel zu erholen. Nicht wenige Essener besitzen sogar eine Dauerkarte für den Park.

Doch nun gibt es beim Einlass einige Änderungen zu beachten. Denn der Grugapark Essen überarbeitet dort einige Kassensysteme – mit Folgen für die Besucher.

Grugapark Essen: Änderung an der Kasse

„Wir tauschen in dieser Woche unser Kassensystem“, teilte der Grugapark am Montag (19. August) auf Facebook mit. „Dazu gehören auch die Drehkreuze. Deshalb könnt ihr diese in den nächsten Tagen nicht mit eurer Dauerkarte nutzen. Bitte nehmt den Weg durch die benachbarten Kassen.“

So weit, so gut. Ein kleines Hindernis, das man mit ein paar Schritten zur Seite gelöst hat. Doch eine ganz andere Neuerung dürfte einige Besucher deutlich spürbarer treffen.

Bezahl-Einschränkung am Eingang

Insgesamt hat der Grugapark fünf verschiedene Eingänge. Je nachdem, welchen Ort im Park man ansteuern will, kann man sich den Eingang mit dem kürzesten Weg zum Zielort aussuchen. Doch an einem dieser Eingänge ändert sich nun etwas an der Kasse.

Ab Donnerstag (22. August) kann man an der Kasse an der Lührmannstraße nämlich nur noch via EC-Karte zahlen – eine Barzahlung ist dort nicht mehr möglich. Der Eingang an der Lührmannstraße liegt rund 700 Meter südlich vom Haupteingang auf dem Essener Messegelände entfernt.

Die einen würden sagen, der Grugapark gehe lediglich mit der Zeit, in dem er auf reine Kartenzahlung umsteigt. Doch das sehen längst nicht alle so.

„Menschen, die vorzugsweise bar zahlen, werdet Ihr so nicht erreichen“, kritisiert beispielsweise ein Nutzer auf Facebook – und erklärt: „Weil einer von fünf Eingängen dadurch für ältere Menschen ohne Affinität zu sozialen Medien ein paar Kilometer Umweg erfordert. Man könnte, wenn man wollte, aber scheinbar will man Senioren halt verärgern.“

Wichtige Info für Dauerkarten-Inhaber

Eine wichtige Info für Dauerkartenbesitzer gibt es jedoch auch in dem Info-Beitrag. Wer seine Dauerkarte umtauschen möchte, weil eventuell die 12-Monats-Frist abgelaufen ist, kann dies ab Montag (26. August) an den neuen Grugapark-Kassen tun.