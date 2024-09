Katzen-Babys in Essen kurz nach Geburt eiskalt ausgesetzt – Tierheim erschüttert! „Furchtbar“

Die Tierheime können ein trauriges Lied davon singen. Immer wieder landen hier schlimme Schicksale, die den Mitarbeitern und Tierfreunden das Herz brechen. So auch jetzt wieder im Tierheim Essen. Auf Facebook teilen die Angestellten die herzzerreißende Geschichte.

Auch die Follower des Tierheims Essen sind entsetzt. Es gibt einen regelrechten Shitstorm gegen den bisher leider unbekannten Täter.

Katzen-Babys in Essen ausgesetzt – nur „eine Handvoll Leben“

Ob Katzen, Hunde oder Kaninchen – wenn es Vierbeinern schlecht geht, haben die meisten Menschen großes Mitgefühl. Doch anscheinend gibt es auch Leute, denen das Schicksal von Tieren komplett am A… vorbeigeht. Oder wie soll man sich solche Nachrichten sonst erklären? Das Tierheim in Essen berichtet aktuell auf seiner Facebookseite von diesem besonders herzzerreißenden Schicksal. Hier heißt es: „Eine Handvoll Leben wurde uns gerade gebracht. 3 Katzenwelpen, höchstens einen Tag alt und eiskalt.

Drückt bitte fest die Daumen, dass die Kleinen den Start ins Leben schaffen.“

Was ist nur mit den drei kleinen Katzen-Babys passiert? Und werden sie es schaffen, trotz der widrigen Umstände, in die sie anscheinend hineingeboren wurden? Die Mitarbeiter des Tierheims Essen und auch die Follower drücken alle kräftig die Daumen.

Tierfreunde lassen ihre Wut raus

Unter dem Post drücken viele Menschen ihr Mitgefühl aus. Sie hoffen alle das Beste für die kleinen Kitten. Doch aus manchen Zeilen spricht auch die pure Wut.

So ist unter anderem zu lesen: „Furchtbar!! Das muss bestraft werden“, „Erbärmliche Menschheit. Alles Gute für die Kitten“ oder auch „Ich bin mal wieder stinksauer über Menschen, die so mit ihren Tieren umgehen. Am Ende muss es das Tierheim wieder richten und mit diesen Grausamkeiten klarkommen. Tut mir so leid. Hoffe sie schaffen es.“ Bei diesem Schicksal aus dem Tierheim Essen ist es völlig verständlich, dass die Menschen wütend reagieren.

