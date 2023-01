Essen: Feuerwehr an Silvester mit Böller beworfen – jetzt fahndet die Polizei mit Foto nach IHM

Die Silvester-Nacht hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. In vielen Großstädten wie Berlin, Essen und Dortmund sind Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zur Zielscheibe von Böller- und Raketen geworden. Die Angriffe sind politisch und gesellschaftlich scharf verurteilt worden.

Die Polizei hatte Zeugen dazu aufgerufen, Videos und Bildmaterial hochzuladen, um Täter identifizieren können. Nun haben die Behörden das Foto eines Mannes veröffentlicht. Er steht im Verdacht, Böller gezielt auf Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei geworfen zu haben.

Essen: HIER eskalierte es in der Silvester-Nacht

In Essen ist die Lage in der Silvesternacht vor allem am Steeler Wasserturm eskaliert. Hier hatten sich rund 200 vorwiegend junge Männer versammelt und sich eine wahre Böllerschlacht geliefert. Dabei flogen auch immer wieder Böller und Raketen in Richtung der Polizei.

Aber auch auf der Kreuzung Krayer Straße, Ecke Heinrich-Sense-Weg schlugen mehrere Personen über die Strenge. Sie schnappten sich die Außendekoration und Holzpaletten eines Geschäfts und warfen es in ein Feuer. Als die Polizei anrückte, rannten sie davon. Bei den Löscharbeiten flogen anschließend Böller auf Einsatzkräfte der Feuerwehr. Ein bei der Polizei anonym eingereichtes Video zeigte nun einen Tatverdächtigen.

Polizei Essen fahndet mit Foto nach IHM

Der dunkel gekleidete Mann zündete einen Böller an und warf ihn nach Einschätzung der Polizei Essen gezielt auf Einsatzkräfte. Dazu zählten neben den Feuerwehrleuten auch Polizisten, die den Sachverhalt vor Ort dokumentierten. Jetzt suchen die Beamten mit diesem Foto nach dem mutmaßlichen Böllerwerfer.

Die Polizei Essen sucht diesen Mann. Foto: Polizei Essen

Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Dir kommt der Mann bekannt vor oder du kannst Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter der Nummer: 0201/829-0.