Das Seaside Beach in Essen hat einen weiteren Top-Act bekannt gegeben. (Archivbild)

Essen: Seaside Beach lässt die Bombe platzen – dieser Mega-Star spielt im Sommer am Baldeneysee

Essen. Die Liste der Top-Acts, die das Seaside Beach am Baldeneysee in Essen raushaut, wird immer länger. Am Freitag ließen die Veranstalter die nächste Bombe platzen: Mega-Star David Guetta wird im Sommer auflegen.

Neben Seeed und Deichkind kommt jetzt also auch der französische Star-DJ nach Essen. Auf seiner Summer Open Air Tour macht er am 12. September 2020 Station im Revier.

Bereits am Montag (16. Dezember) startet der Vorverkauf der Tickets bei Eventim. An allen anderen öffentlichen Vorverkaufsstellen kannst du dann zwei Tage später Tickets ergattern.

Die Fans sind jedenfalls begeistert:

Sehr gerne

Das ist ja mal klasse

Oh mein Gott!!!

Cool

Wow!

Es gibt aber auch einige Kritiker unter dem Facebook-Post von Seaside Beach. „Lohnt sich ein Konzert von David Guetta überhaupt? Oder ist es dann einfach nur eine Open-Air Disco und er steht an seinem Laptop und spielt Musik von seinem Stick?“, fragt etwa ein Nutzer. Ein anderer meint auch: „Viel Spaß in der Open-Air-Disco“.

----------

Das ist David Guetta:

David Guetta wurde am 7. November 1967 in Paris geboren

Er ist ein französischer DJ und Musikproduzent

In seinen Anfängen war er in der House-Szene

2009 gelang ihm der Durchbruch im Dance- und Electro-Pop-Bereich

Er hat Hits wie „Titanium“ 2011, „Sexy Bitch“ 2009, „When Love Takes Over“ 2009, „Say my Name“ 2018

----------

In diesem Jahr waren bereits Alligatoah sowie Casper und Marteria auf der Bühne. Letzteres Konzert musste wegen heftigem Unwetter abgebrochen werden. Mehrere Zuschauer wurden verletzt. Die ganze Geschichte zu dem Unglück liest du hier >>>

---------------------

---------------------

Die beiden Künstler holten das Konzert aber nach >>> hier mehr dazu lesen (js)