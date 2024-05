Essen: Strand mitten in der Stadt aufgeschüttet – DAS steckt dahinter

Am Dienstag trifft in Essen Sand ein und davon auch gar nicht wenig, sondern einige Tonnen. Dieser Sand soll dann auf dem Kennedyplatz aufgeschüttet werden, damit ein richtiger Strand entsteht und das mitten in der Innenstadt.

Grund dafür ist das Beach-Volleyball-Festival, das auf dem Kennedyplatz ausgetragen wird. Das Festival findet im Zuge der „Beach Week Essen“ statt, die vom 25. Mai bis 2. Juni stattfindet und wie die Stadt berichtet „Breiten- und Spitzensport gepaart mit Sommer-Sonnen-Strand-Feeling in die Innenstadt zaubert.“

Essen: Innenstadt wird sommerlich

Das erste Event der „Beach Week Essen“ ist das Beach-Volleyball-Festival, für das auch der Strand aufgeschüttet wird. Dieses beginnt am Samstag (26.05.) und wird direkt eingeleitet durch ein Turnier des Westdeutschen Volleyball-Verbands. Das Turnier findet das ganze Wochenende statt.

Darauf folgt von Montag bis Mittwoch (27. – 29.05.) der „Schulsport am Strand“. Hier haben Schüler aus Essen die Möglichkeit, gegeneinander anzutreten. Diese trainieren seit einiger Zeit fleißig, um ihr Können zu demonstrieren. Nachmittags kann jeder, der Lust hat, sich auf dem Volleyballplatz ausprobieren. Zusätzlich finden weitere Turniere des Westdeutschen Volleyball-Verbandes statt. Am Donnerstag (30.05.) finden ebenfalls ganztägig Turniere statt.

Den Abschluss für die „Beach Week Essen“ bildet dann das Ranglisten-Turnier „Rock the Beach“. Dieses findet von Freitag bis Sonntag statt (31.05. – 02.06.) und lockt mit Preisen. Den Sieger des Wettbewerbs erwartet ein Preisgeld von 10.000 Euro. Ebenfalls sammeln Spieler Punkte, um sich für die Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren.

Sportfestival verzaubert den Kennedyplatz

Das Sportfestival mit Sommerfeeling findet mitten in der Essener Innenstadt statt und ist frei zugänglich für jeden. Besucher müssen nichts zahlen, um die Turniere zu sehen. Es ist nicht einmal eine Anmeldung nötig. Jeder, der Lust und Interesse hat, ist auf dem Festival willkommen.

Direkt nach dem Stadtfest „Essen Original“ verzaubert die „Beach Week Essen“ die Innenstadt direkt zu einem ganz neuen Ort. Wie die Stadt berichtet, bleibt es direkt danach ebenfalls sportlich, denn es wird sofort damit begonnen alles für das Public Viewing zu der Fußball-EM 2024 aufzubauen.