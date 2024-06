Essen: Bahn-Chaos wegen AfD – DAS musst du jetzt wissen

Der AfD-Parteitag wirft seine Schatten voraus. Lange bevor der Bundesparteitag der AfD in Essen vom 28. Juni bis 30. Juni 2024 stattfindet, sorgt die Veranstaltung für großen Wirbeln. Nun hat auch die Ruhrbahn reagiert.

Bus- und Bahnfahrer müssen rund um das Wochenende starke Nerven beweisen. Die Ruhrbahn hat massive Einschränkungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in Essen angekündigt.

Essen: AfD-Parteitag sorgt für Bahn-Chaos

Im Vorfeld hatte die Stadt alles versucht, um den AfD-Parteitag zu verhindern. Die Kündigung des Mietvertrags reichte vor Gericht nicht aus, sodass der AfD-Parteitag definitiv vom 28. bis 30. Juni in der Grugahalle in Essen stattfinden wird. Viele Bewohner und Aktivisten wollen sich versammeln, um die Veranstaltung so weit es geht zu stören.

Deshalb wird an diesem Wochenende ein großer Menschenandrang in Essen erwartet. Die Ruhrbahn hat nun erste Maßnahmen angekündigt. Mit massiven Einschränkungen müssen Bus- und Bahnkunden vor allem am Samstag rechnen. Zwischen 9 und 14 Uhr werden die Buslinien der Ruhrbahn keinen Halt am Hauptbahnhof machen, das kündigte das Unternehmen am Montag (24. Juni) an.

Zahlreiche Einschränkungen: Halte entfallen

Stattdessen werden die Busse den Essener Hauptbahnhof auslassen und erst an der Haltestelle „Rathaus Essen“ ihre Türen wieder öffnen. Das betrifft die Buslinien SB 15, SB 16, SB 19, 145, 146, 154, 155, 166 und 196. Doch das war noch nicht alles.

Für die U11 in Richtung Süden kommt es bereits ab Donnerstag, 27. Juni ab 18 Uhr zu Einschränkungen. Die Haltestellen „Messe Ost“ (Grugahalle) und „Messe West“ (Grugabad) entfallen. Bis Sonntagnacht fährt die U11 nur bis Rüttenscheider Stern. Die Linie 107/108 fährt jedoch wie gewohnt. Und auch auf anderen Buslinien entfallen Halte und es kommt zu Umleitungen. Welche Bus- und Bahnverbindungen noch betroffen sind, kannst du auf der Seite der Ruhrbahn nachlesen.