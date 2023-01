dm in Essen-Rüttenscheid überfallen! Polizei bittet um Mithilfe

Schrecklicher Überfall in Essen-Rüttenscheid! Eine unbekannte Person stürmte am Mittwochabend (4. Januar) in einen dm-Markt und forderte die Tageseinnahmen.

Mit einem Messer in der Hand bedrohte er die Mitarbeiter. Als die Polizei eintraf, war der Täter schon über alle Berge. Auch eine große Suchaktion führte nicht zum Ziel.

dm in Essen überfallen – Polizei sucht Zeugen

Es war bereits dunkel als der Unbekannte den Drogeriemarkt auf der Rüttenscheider Straße (nahe Martinstraße) betrat. Gegen 18.15 Uhr stellte sich der Täter vor die Mitarbeiterin an der Kasse und forderte sie auf, diese zu öffnen. Mit einem Messer in der Hand übte er zusätzlich Druck aus.

Zunächst weigerte sich die Mitarbeiterin, doch eine andere Kollegin bekam es mit der Angst. Sie überzeugte sie, den Forderungen des Verbrechers nachzukommen und die Kasse zu öffnen. Der Unbekannte griff das Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Alle Mitarbeiter und Kunden blieben unverletzt.

Auf wen passt DIESE Beschreibung?

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – allerdings ohne Erfolg. Nun suchen die Beamten dringend nach Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können.

Zeugen konnten den Mann wie folgt beschreiben:

Alter: etwa 25-30 Jahre alt

Größe: etwa 175 -185 cm groß

Kleidung: dunkle Kappe, eine hellblaue medizinische Maske, einen khakifarbenen Kapuzenpullover, eine graue Regenjacke mit einem weißen Strich auf dem Rücken, eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen außen und schwarze Schuhe

Wer Hinweise zu der gesuchten Person und/ oder dem Tathergang machen kann, soll sich bitte umgehend bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 melden.