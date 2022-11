Essen: Einschusslöcher an Synagoge – NRW-Innenminister Reul spricht von „Anschlag“

Polizei-Einsatz an der Alten Synagoge in Essen!

Am Freitagvormittag alarmierte ein Zeuge die Polizei Essen. Der Grund: Einschusslöcher an der Alten Synagoge am Rabbinerhaus!

Essen: Keine Gefahr für Bevölkerung

Das twitterte die Polizei Essen selbst gegen 10 Uhr Vormittag. Der Einsatz läuft noch. Niemand wurde verletzt. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, wie es weiterhin in dem Tweet heißt.

Weitere Nachrichten:

Auf Nachfrage von DER WESTEN konnten zunächst keine näheren Details genannt werden. Gegen Mittag teilte die Polizei dann via Twitter mit: „Wir setzen momentan einen Sprengstoffspürhund am Einsatzort ein um weitere Gefahrenquellen auszuschließen“. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um vier Einschüsse einer scharfen Waffe handeln.

Essen: NRW-Innenminister Reul äußert sich

Inzwischen hat sich auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) zu der Tat geäußert: „Der Anschlag auf die alte Synagoge in Essen erschüttert mich zutiefst“, sagte Reul. „Die vorhandenen Videoaufzeichnungen werden jetzt mit Hochdruck ausgewertet. Der Staatsschutz ist eingebunden.“ Die jüdische Gemeinde Essen könne „sich darauf verlassen, dass wir alles tun, um den Täter schnellstmöglich zu ermitteln“, so Reul.

Aktuell sucht die Polizei nach einem männlichen Tatverdächtigen. (mit dpa)