Essen: Passanten helfen verletzter Frau nach Autounfall – doch dann kommt raus, dass...

Und auch DIESER Fall aus Essen stellt eine unfassbare Dreistigkeit dar! Am Mittwoch ist es an der Kreuzung Steeler Straße/Franziskanerstraße/Auf der Donau in Essen zu einem Autounfall gekommen. Eine Fußgängerin (57) ist dabei schwer verletzt worden, hat schnelle Hilfe benötigt.

Essen: Mercedes-Fahrer übersieht Fußgängerin, es kommt zum Zusammenstoß

Zuvor ist ein Mercedes-Fahrer (33) auf der Straße „An der Donau“ unterwegs gewesen, wollte nach links in die Steeler Straße abbiegen, als er an der besagten Kreuzung die Dame übersehen hatte. Die 57-Jährige hatte die Steeler Straße überqueren wollen.

Dann ist es zu einem Zusammenstoß gekommen, die Fußgängerin ist gestürzt und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen hat sie ins Krankenhaus transportiert.

Frau fällt was auf...

Doch bevor sie ins Hospital befördert worden ist, ist ihr etwas aufgefallen: Ihre Geldbörse war weg, mutmaßlich gestohlen worden! Laut Polizei könnten möglicherweise drei zunächst sehr hilfsbereit wirkende Ersthelfer die Ausnahmesituation schamlos ausgenutzt haben. Sie sind aus einem dunklen Transporter ausgestiegen, um nach dem Unfall die 57-Jährige auf den Gehweg zu bringen.

Auffällig: Einer der drei Männer soll die Handtasche hinter der Frau hergetragen und sie ihr dann übergeben haben.

Jetzt ermittelt die Polizei. (mg)