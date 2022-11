Essen: Frau erhält Anruf von Fake-Polizist und handelt sofort – am Ende ist ihr Geld weg

Eine Frau aus Essen fiel dreisten Betrügern zum Opfer. Mit einer fiesen Masche machten sich diese am Geld der Betroffenen zu schaffen.

Seit der erschreckenden Tat am Freitag (11. November) steht die Polizei aus Essen vor einem Rätsel.

Essen: Seniorin fällt dreister Masche zum Opfer

Am Freitagmittag wurde die 76-Jährige Opfer einer miesen Betrugsmasche. Unbekannte riefen die Essenerin gegen 14.30 Uhr an und gaben sich als Polizisten aus.

Sie erzählten der Betroffenen, dass ein Familienmitglied von ihr zwei Menschen überfahren habe. Die Senioren müsse Geld für eine Kaution bezahlen, sonst lande die Person im Gefängnis. Laut Polizei spielten die Täter das Weinen einer Frau ein, um den falschen Anruf echter wirken zu lassen.

Sofort machte sich die 76-Jährige auf den Weg in die Innenstadt, um in einer Postbank-Filiale Bargeld abzuheben. Währenddessen blieben die Verbrecher in der Leitung und dirigierten die Nichtsahnende anschließend in die Nähe der Zweigertstraße 32.

Dort stieg der vermeintliche Notar aus einem Taxi und nahm den Geldumschlag an. Danach machte er sich aus dem Staub.

Essen: Polizei sucht nach Zeugen

Mittlerweile ist klar, dass die Frau Betrügern auf den Leim gegangen ist. Die Polizei in Essen setzt auf Zeugenaussagen, um die Diebe zu finden. Möglicherweise kann der Taxifahrer Angaben zu dem Mann machen.

Der Unbekannte, der sich als Notar ausgegeben hatte, hatte laut der Geschädigten eine schlanke Statur und braune Haare. Er trug eine Jeanshose und eine FFP2-Maske.

Hinweise können unter der 0201/829-0 bei den Beamten in Essen gemeldet werden.