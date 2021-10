Essen: Junge Frau im Südostviertel getötet ++ Polizei nimmt Verdächtigen fest

Essen. Nächtlicher Polizeieinsatz in Essen!

Wie die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte, kam es in der Nacht auf Montag zu einem Einsatz an der Steinmetzstraße im Südostviertel, nahe der Haltestelle „Essen Wasserturm“. Eine junge Frau (Mitte 20) wurde tot in einem Mehrfamilienhaus aufgefunden.

Essen: Junge Frau getötet – Verdächtiger festgenommen.

Bereits am frühen Morgen bestätigte ein Polizeisprecher, dass der Verdacht auf ein Tötungsdelikt bestehe. Gegen 8.17 Uhr erfuhr DER WESTEN von den Ermittlern, dass ein Tatverdächtiger (Mitte 20) festgenommen wurde.

Die Ermittlungen dauern an. „Man muss da noch ein paar Ergebnisse abwarten“, so der Polizeisprecher. Das weitere Vorgehen werde nun mit der Staatsanwaltschaft besprochen.

Weitere Informationen folgen...