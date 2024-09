Essen: Parkplatz-Horror eskaliert! Jetzt wird es für Autofahrer richtig teuer

Autofahrer in Essen sollten sich besser vorbereiten, denn ab 2025 wird Parken im kompletten Stadtgebiet richtig teuer. Das Parken in der Innenstadt soll sogar mehr kosten als in anderen Großstädten in NRW, wie in Köln oder Dortmund. An einem beliebten Ort in der Stadt werden sogar etliche Parkplätze, die bisher kostenlos waren, ab jetzt gebührenpflichtig.

Am Mittwoch (11. September) hat die Stadtverwaltung die neue Parkerhöhung vorgestellt. Dadurch wird es bald richtig teuer, in der engeren Innenstadt (Parkzone 1) in Essen zu parken. Momentan kosten die ersten 60 Minuten 2,30 Euro, aber diese werden auf 3,20 erhöht. Wenn man 90 Minuten parkt, muss man statt den bisherigen 3,70 bald stolze 5 Euro zahlen.

Essen: Parkgebühren steigen deutlich

Aber nicht nur die engere Innenstadt ist betroffen, wie die „WAZ“ berichtet. In der Parkzone 2 in Essen müssen Autofahrer ebenfalls in Zukunft statt 1 Euro für 60 Minuten 1,50 Euro zahlen. Auch das Parken für 120 Minuten wird von 2,20 Euro auf 3,90 Euro erhöht.

Wenigstens in der Parkzone 3 und den Randlagen der Innenstadt bleibt das Parken in Essen weiterhin kostenfrei. Jedoch müssen Autofahrer darauf achten, dass sie eine Parkscheibe benutzen, denn die kostenfreie Parkdauer ist auf 120 Minuten begrenzt. Autofahrer, die dies nicht tun und erwischt werden, müssen mit Strafen rechnen.

An dem Baldeneysee in Essen wurden einige große Änderungen im Bereich Parken beschlossen, wo bisher freies Parken galt. Im kommenden Jahr sollen insgesamt über 600 Parkplätze neu kostenpflichtig für Autofahrer werden. Für diese neuen Gebühren wurde extra die Parkzone 4 neu etabliert, wie die „WAZ“ berichtet.

Auch Anwohner sollen mehr bezahlen

Die vorgeschlagenen Parkkosten in der Parkzone 4 sollen für 60 Minuten 1,50 Euro kosten und für 120 Minuten 3,90 Euro. Für Besucher des Baldeneysee in Essen soll auch eine Alternative angeboten werden, mit einem Tagesticket, das fünf Euro kosten soll.

Auch für Anwohner soll das Parken deutlich teurer werden und von 30 Euro im kommenden Jahr auf 75 Euro steigen. Warum die Stadt Essen die erhöhten Parkgebühren und die Neueinführung der Parkzone 4 beschlossen hat, erfährt man in diesem Artikel der „WAZ“. Die neuen Parkgebühren gelten ab dem 1. Januar 2025.