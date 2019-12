Essen: Obdachloser erfriert in der Innenstadt – diese Worte gehen ans Herz

In Essen ist in der Nacht zu Samstag ein Obdachloser erfroren. (Symbolfoto)

Essen. „Du Mann aus Litauen“, beginnen die FairSorger aus Essen ihren Text. Der Name des Mannes ist dem Verein nicht bekannt.

Nur so viel: Der Obdachlose ist in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt von Essen erfroren.

Essen: Obdachloser erfriert neben Weihnachtsmarkt

„Erst vor kurzem sind wir dir begegnet an einem kaltnassen Sonntagabend im November und wir haben versucht, dir ein wenig Wärme zu geben“, schreiben die FairSorger weiter. „Eine heiße Terrine, einen Kaffee, eine Isomatte, einen Schlafsack, mehr wolltest du nicht annehmen.“

Das sind die FairSorger:

Den Verein gibt es seit 2016

Er besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern

Die FairSorger kümmern sich um bedürftige Menschen in Essen

Dabei verteilen sie Essen, Getränke, Kleidung, Decken und Hygieneartikel

Drei mal pro Woche sind die FairSorger unterwegs

Der Obdachlose übernachtete üblicherweise neben dem Essener Weihnachtsmarkt. Hier hatte der Mann sein Lager aufgeschlagen.

Tod in der Nacht zu Samstag

„Nun mussten wir erfahren, dass du in der Nacht zu Samstag gestorben bist“, schreiben die FairSorger auf Facebook weiter. „Einfach so, erfroren in einer frostigen Nacht, in einer kalten Gesellschaft.“

Der Verein sei erschüttert und traurig über die Neuigkeiten. „Wir hätten uns so gewünscht, dass du die Hilfe aller Ehrenamtlichen, die sich um dich bemühten, angenommen hättest!“

„Nun bist du in einer besseren Welt, dort bist du warm, geschützt und geborgen“, schließen die FairSorger ihren emotionalen Post. „Ruhe in Frieden!“ (nr)