Essen: Beliebte Aktion abgebrochen! Pizzeria zieht Reißleine – der Grund hat es in sich

Serkan Coskun, der Inhaber der Pizzeria Märchenwald in Rüttenscheid (Essen), hatte zum Jahresbeginn eine großartige Überraschung in petto: Eine Woche lang sollten Feuerwehrleute, Polizisten, Krankenhausmitarbeiter, Ordnungsdienste und Mitarbeiter der Straßenreinigung für nur einen Euro schlemmen dürfen. Ein einzigartiges Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz, besonders an Silvester.

Das Angebot, das am Montagmittag (13. Januar) starten sollte, klang nach einer wunderbaren Geste der Wertschätzung – doch es kam alles anders, wie die „WAZ“ berichtete.

Essen: Pizza-Angebot sorgt für Ärger

Kurz nachdem die Aktion begonnen hatte, erreichte Coskun ein Anruf, der seine Pläne sprunghaft in eine andere Richtung lenkte. Ein Mitarbeiter der Stadt Essen meldete sich und bedankte sich höflich für das großzügige Angebot. Doch dann kam der Dämpfer, denn Stadtmitarbeiter dürfen solch ein Angebot nicht annehmen.

+++ Essen: Ruhrbahn-Kunden trifft Bargeld-Schock – jetzt herrscht Gewissheit +++

Silke Lenz, die Sprecherin der Stadt, erklärte, was sich hinter diesem scheinbar unscheinbaren „Nein“ verbarg. So darf man das Angebot aufgrund von Compliance-Gründen – genauer gesagt, zur Vermeidung von Vorteilsnahme nicht akzeptieren. Denn Beamte, so Lenz, dürften keine Geschenke oder Rabatte annehmen, wenn sie nicht in direkter Beziehung zu einer dienstlichen Leistung stünden. Dies schließe auch Einladungen zum Essen und Sonderaktionen wie Coskuns Angebot ein.

Essen: Polizei meldet sich zu Wort

Die Stadt war also aus rechtlichen Gründen gezwungen, den Plan des Pizzeria-Betreibers zu stoppen. Ordnungsdezernent Christian Kromberg, der sich ebenfalls für das Angebot bedankt hatte, wollte persönlich mit Coskun sprechen und die Hintergründe dieser Regelungen erläutern. Doch der Pizzeria-Unternehmer nahm die Sache ernst. „Wir wollen keine Probleme mit der Stadt bekommen. Uns ist ein guter Auftritt wichtig“, erklärte Coskun, der das Angebot daraufhin zurückzog.

Doch Coskun war nicht der Einzige, der von der Aktion enttäuscht war. Auch die Polizei Essen meldete sich zu Wort. „Wir freuen uns über das tolle Angebot und sehen es als Zeichen einer besonderen Wertschätzung“, sagte eine Sprecherin der Polizei. Doch das Gesetz lässt keinen Raum für Ausnahmen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Für Coskun aus Essen war das eine unerwartete Wendung – doch er ließ sich nicht entmutigen. Trotz der rechtlichen Hürden hatte der kreative Kopf in ihm bereits eine Lösung parat. Das Besondere daran? Das Angebot gilt für alle! Was es damit auf sich hat, erfährst du bei der „WAZ“.